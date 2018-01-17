PM10惡化南北差距明顯 環保署：濃度有下降

2018-01-17 18:15 中央社 台北17日電



民進黨立委劉建國等朝野立委上午表示，PM10空氣污染問題南北差距越來越明顯，籲環保署應嚴肅看待PM10惡化問題。環保署則表示，除了特殊個案外，102年開始，雲嘉南及高屏地區濃度都有下降。

民主進步黨立委劉建國、中國國民黨立委陳宜民、時代力量立委徐永明、台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃，上午在立法院共同召開記者會。

徐永明說，PM2.5、PM10差別在於顆粒大小，戴口罩大部分是防止吸入PM10，防不了PM2.5。

他說，PM10雖然可以排出，但會影響能見度，霧霾幾乎都是PM10造成的，希望政府不要把空污問題歸咎為境外移入，因為PM10幾乎都是本地產生的，空氣污染問題南北差距越來越明顯，北部有改善、南部越來越嚴重，這個問題應該要嚴肅看待。

他說，環保署與立法院是不是要南遷，遷到空氣污染很嚴重的地方，讓官員真的動起來，正視這個問題。

葉光芃指出，民國106年全台PM10年均值惡化，且集中在雲林以南，應追究環保署怠惰失職。他說，環保署長李應元以紅害減半為目標是不夠的，空氣品質指數（AQI）共有6種污染物，PM10惡化問題應該一併納入。

不過，環保署空氣品質保護及噪音管制處副處長謝炳輝告訴中央社記者，106年年均溫比過去高，且降雨量、降雨天數也比105年較少，加上幾次嚴重的河川揚塵，這些都是造成PM10惡化的原因，但除了特殊個案外，但從102年開始觀察，雲嘉南及高屏地區濃度都有下降。

劉建國表示，民眾對於空氣惡化無法選擇拒吸，空氣污染問題讓台灣付出更大社會成本，健保給付也會持續提高，國家編列了近新台幣30億元執行防治沙塵暴專案，執行成效卻不到兩成，顯示出有錢也做不了事情。

劉建國呼籲，環境資源應該放在中南部，定時、定點的對空氣污染防治做出因應，否則新政府要對選民如何交代。

陳宜民表示，去年小港醫院針對高雄大林蒲、鳳鼻頭地區1806名民眾做身體檢查，發現其中6人有腫瘤、5人是肺癌、1人是乳癌，肺癌比例為1/360，罹患率比一般民眾高超過10倍。

他呼籲，空污費要專款專用，從預防醫學角度來看，早期診斷很重要，其實還有很多人需要補助，高雄市衛生局已經開始補助，中央政府也應對於高污染地區，應該得到比較多的補助。

陳宜民說，環保署與地方政府對於空氣污染防治，必須要更加強，對於核能、火力、再生能源發電的比例上，應該更進一步檢討。

謝炳輝則指出，空污費本來就依空污法規定應專款專用於空氣污染防治及改善，月底也將預告粒狀污染物空污費費率，預定7月開始徵收。

台中市環保局表示，台中市的PM10監測數值呈現每年下降的趨勢，年均濃度從105年的每立方米42.1微克，下降至106年的41微克，符合空氣品質標準每立方米65微克內的規定。

台中市府對所有公共工程均提升管制效率，加強逸散汙染源、道路洗掃認養等機制，降低車行揚塵。透過固定、移汙及逸散汙染源多元化的管制，台中市的空氣品質PM2.5年均濃度從103年的每立方米27微克，大幅降至106年的20.2微克，成效卓越。