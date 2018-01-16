臭氧改善有成 高市脫離三級防制區

2018-01-16 19:06 中央社 高雄16日電



高雄市環保局為改善空氣中的臭氧污染，大力降低工廠碳氫化合物的排放，先是訂定全國最嚴的設備元件加嚴標準，對超標者開罰並密集稽查，終於讓高雄市擺脫三級防制區的惡名。

環保局今天發布新聞稿指出，以往高雄市空氣中的臭氧污染嚴重，被環保署公告為不符合空氣品質標準的臭氧三級防制區。不過，依環保署民國106年監測結果，高雄市臭氧自104年到106年都符合空氣品質標準，擺脫三級防制區的惡名，將請環保署於下次公告宣布高雄市為符合空氣品質標準的臭氧二級防制區。

環保局指出，臭氧源自於碳氫化合物與氮氧化物經陽光照射後，在大氣中反應後生成，與一般直接從煙囪排放的污染物產生方式不同，所以在管制較複雜。

環保局數據，高雄市自97年到106年，臭氧小時平均值從127.84ppb降到108.38ppb；其中102年到106年4年間降低了11.75ppb，降幅最大。

為有效降低臭氧的生成，環保局空噪科長黃家俊表示，市府鎖定降低工廠碳氫化合物的排放，先是訂定全國最嚴的設備元件加嚴標準，超過全國標準（1萬ppm）的1/5（2000ppm）就開罰。

另外，對設備元件稽查數量從102年度的3萬多點次，增加到106年度逾11萬點次，讓工廠大幅更新設備。環保局也推動石化廠區回收燃料氣取代重油，共有28家工廠，49座廢氣燃燒塔母火採用天然氣燃料。環保局長蔡孟裕允諾要改善仍屬實3級防制區細懸浮微粒(PM2.5)的含量，並加強監測各項空污管制。