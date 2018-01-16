陸客回來了 日媒：北京對台政策調整

2018-01-16 16:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



截至去年11月，陸客訪台人數連四個月回升，可能是北京對台政策改變的跡象。（圖／美聯社） 分享 facebook

日經新聞報導，最新數據顯示，陸客已逐漸重返台灣。截至去年11月，陸客人數連四個月回升，顯露北京對台政策可能改變的跡象，原因可能是北京發現限制陸客來台未達預期效果，南韓等國赴台觀光客人數也開始增加。

台灣觀光局的數據顯示，去年8月陸客人數16個月來首度出現成長，為蔡英文當選台灣總統以來首見，且去年10月、11月的增幅都超過20%。2016年5月蔡英文上台後，北京開始限制赴台旅遊人數，原本企圖藉由限制陸客人數，向民進黨施壓。

在馬英九政府八年執政期間，陸客人數一口氣擴大十倍以上，2015年衝高至420萬人次左右，占觀光客總人數的比率約40%，但蔡英文掌權後，陸客人數大幅下滑。

然而，日經新聞報導，來自其他國家的觀光客意外增加，減緩了陸客不來的衝擊力道，台灣觀光客人數僅略微下滑。值得一提的是，南韓觀光客人數大幅成長，2016年來台人次較一年前躍增34%，逼近90萬人，2017年人數仍持續成長。

許多人認為，北京不滿南韓部署薩德飛彈防禦系統（THAAD）而祭出報復手段，令南韓民眾心生恐懼，促使更多南韓民眾選擇赴台灣旅遊。