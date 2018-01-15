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郵局減碳 「共享車隊也是方向」

2018-01-15 23:49聯合報 記者雷光涵／台北報導

中華郵政昨舉行「1627輛電動機車成軍誓師大會」，第一批車隊在誓師後立刻出發送信...
中華郵政昨舉行「1627輛電動機車成軍誓師大會」，第一批車隊在誓師後立刻出發送信。 記者鄭超文／攝影
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中華郵政租購一千六百廿七輛電動機車、汰換汽油機車，成為國內率先建立綠能車隊的國營事業。交通部長賀陳旦昨說，綠能物流本來就是中華郵政的管理方向，不是剛好「躬逢其盛」，但減少車輛使用才是真環保，應要思考「共享」，讓郵務機車更聰明的被利用。

賀陳旦致詞時說，不是把汽油車全換成電動車，九千輛汽油機車可能只汰換為三千五百輛電動車，減少車輛才是真正對空汙有貢獻。他隨後受訪解釋，現在是一位郵務士配一輛車，可研究「共同的車隊」，依員工出勤需要共享使用，不要變成車子一定屬於哪位駕駛。

中華郵政去年斥資九千多萬元租用一千輛及購買六百廿七輛電動機車，約占整體一成八，未來六年將投六點五億元預算，盼於一一二年全面汰換八千九百四十六輛，每年可望減少碳排放量約七點五座大安森林公園林地面積產生的二氧化碳吸附量。

中華郵政說，已租購的電動機車在台北市部分區段與澎湖本島啟用，將再配至新北、桃、高、宜等，今年增購六百輛將配至台中、台南及新竹縣(市)等投遞單位，以比較租與購的成效。市區投遞一天約廿公里，目前電池續航力約四十公里足夠，未來要等廠商開發續航力更高的電池才能符合全台灣的投遞需求。短時間在需要爬坡的山區、投遞距離長的郊區，仍使用燃油車。

中華郵政電動機車賀陳旦

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