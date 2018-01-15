農地蠶食鯨吞 安全存量告急

2018-01-15 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



守護農地，既守護糧食安全也讓環境永續。 圖／本報資料照片 分享 facebook

農地存量攸關糧食安全，也涉及產業均衡發展，台灣究竟需要多少農地？根據全國國土計畫草案，全國農地總量控管為七十九萬公頃，但農委會日前盤點約僅六十八萬公頃的可耕作面積，已未達農地安全存量，部分農業大縣則不滿不少土地被畫入農業發展區，向中央抗議，更加雪上加霜。

農委會曾估計，若遇極端氣候完全無法進口農產品時，要維持全國每人每天充足的熱量兩千八百大卡以及基本熱量兩千一百大卡，糧食自給自足粗估約七十四到八十一萬公頃農地。

但農委會日前盤點全國農地，只有六十八萬公頃的可耕作面積，外界還詬病，該數字已把水利河川地、部分山坡地等都加入混充才有。且據中研院二○一二年統計，台灣可耕地以每年四千公頃面積減少，十年內被用於興建住宅與農舍就有一萬七千公頃。

此外，內政部全國國土計畫草案正蒐集意見，專案小組正審議全國農地總量、違章工廠、都市計畫農業區等，但屏東、雲林、嘉義等農業縣市對分配量大表不滿，認為草案保留過多的農地，將限制地方發展，也有縣市以「農地現況已非農業使用」為由，期待將農地排除於農業發展區外。

地球公民基金會專員吳其融說，全國國土計畫草案雖訂出農地總量，但不少縣市「討價還價」，未來能否確實畫出農業發展區讓人存疑；台灣農村陣線成員許文烽說，各縣市分配到的農地總量已遠低於現在農地數字，各縣市不該視為「不可能的任務」。

許文烽說，農地未收土地稅，致農業縣財政稅收相對少，這也致農業縣市排斥將土地被畫入農業發展區。他與吳其融都認為，不該只由農業縣市來負擔全國農業安全，卻忽略稅收公平正義，例如台北市完全不用負擔，政府應調整長期財稅機制。

農委會副主委陳吉仲說，農委會有各地農地面積套圖數據，將堅持全國一定要有七十四到八十一萬公頃的農地面積，未來各地方政府如何畫設農地，會由中央與地方共同溝通討論。