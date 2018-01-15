六都大打福利戰 誘來一堆「遷籍幽靈」

台中市「托育一條龍」政策再創佳績，執行團隊獲105年「公務人員傑出貢獻獎」。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

台中市政府的托育補助優渥，吸引彰化、南投居民設法遷籍爭取補助。其實台北市與桃園市都有上述狀況，每年都有周邊人口遷籍領補助，一旦查核「籍在人不在」，每年剔除十至數十件，但暫時不會開罰。

新北市、台南市都說未曾查到外縣市遷籍領補助；高雄市是有類似檢舉案，但都是零星個案，一旦查核設籍不實，即馬上註銷。

立委許淑華說，台灣社會普遍低薪的氛圍下，很多年輕人不結婚，不生小孩。政府祭出獎勵金，給新生兒的爸媽實質的鼓勵，無可厚非。但內政部未訂出統一行情，各縣市競相砸銀子比賽，尤其六都變相加碼，自然會讓隔壁縣市的民眾眼紅，似已成了誘人入罪的根源，不可不慎。

台北市社會局婦幼科科長鍾雅惠表示，台北的育兒津貼一路發放到孩童五歲，比中央衛福部補貼到兩歲的政策更佳，的確遇過設籍但沒有實際居住情況，全年下來約有數十件。

鍾雅惠說，有些個案是遭舉報，或區公所委辦人員家戶訪視，查到沒有居住事實，再自補助名單中剔除，但目前並不會開罰。

桃園市升格後，推出「三三三幼兒政策」，父母與小孩都設籍桃園滿一年，可領每胎三萬元生育津貼、三歲以前每月三千元育兒津貼，孕前孕後都有各項調理補助，過去就有新北市鶯歌區居民，遷戶籍到鄰近的桃園市大園、龜山、八德等地區，成為請領補助的幽靈人口。

桃園市政府社會局表示，每月會比對出入境和遷出資料，如果沒有實際居住滿一百八十天，會取消補助資格，但不會追繳之前的所得。前年度抽查一百個家庭，就發現十個家庭不合格，都剔除補助。