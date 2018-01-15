新行業「遷籍仲介」 幫你跨縣市搶補助

台中市政府力推托育一條龍政策，吸引不少外來人口。圖／台中市新聞局提供 分享 facebook

幫民眾搶福利，出現新型行業「遷籍仲介師」？台中市「托育一條龍」給零歲到六歲幼童每個月托育補助三千元，不少南投縣民為此福利，特地遷籍到台中親友處。在台中沒有親友？沒關係！網路還出現媒介遷籍仲介，安排台中市住戶供遷籍，每件服務費一千元。

年兩萬人遷台中

「新設籍年輕家長，幾乎都衝著『托育一條龍』補助而來。」台中市府社會局長呂建德表示，台中市福利冠中台灣，周邊縣市每年遷入約兩萬人，去年晉升全國第二大都市，全拜社會福利之賜。

南投草屯鎮許姓婦人說，懷孕時到醫院產檢，一起等候的「婆婆媽媽」閒聊，討論各地生育補助的價碼。有一名大姐教她，先遷戶籍到台中，日後小貝比生下來，母子一起成為台中市民，就能領得台中市政府的「托育一條龍」補助，每月領三千元。

可是她沒有親友住台中市，有同事告訴她，可以找仲介協助，果然，在網路上找到，「協助遷戶口，月領三千元」。

許姓婦人說，仲介提供霧峰區劉姓人家讓她遷入戶口，她也不知對方是何許人，但仲介確實幫她順利設籍台中，現在她每月領三千元托育補助。

許姓婦人說，南投縣政府當然也有生育補助，第一胎領五千、生老二領一萬元；但「一萬元和每年領三萬六」相差很大。後來她的表妹懷孕，她也介紹表妹找仲介協助遷籍台中。

福利誘人「不拿白不拿」

「仲介遷戶籍」在網路上引起討論；有人認為，稅金又沒少繳，薪水又那麼低，何況台中和南投只僅一溪之隔，生育福利差那麼多，「不拿白不拿」。

台中市社會局人員指出，申請人應在實際收托日起十五天內，備齊文件送兒童就托的居家托育服務中心或托嬰中心初審，確認戶籍與在台中托育事實，通過後才發補助給家長，對南投這起個案會再調查處理。

法界人士認為，遷戶籍到台中市卻沒有事實居住，已構成使公務員登載不實；明明未入住，卻以不實資料請領「生育一條龍」生育補助，即構成詐欺取財；仲介遷戶籍者是詐欺取財共犯，想爭取福利找仲介遷戶口，小心觸法。