精障照顧資源少 民團批政府漠視

龍發堂群聚感染爆發後，政府要求堂眾全數移出，引發家屬反彈，如何安置堂眾，衛福部至今未提出具體作法。民間團體批評，精障照顧資源少，政府又無協助方案，使得龍發堂雖非合法機構，卻成為家屬最後選擇、持續存在。

思覺失調症（舊稱精神分裂症）患者急性發作送醫住院，醫師會視其病況穩定後，轉至慢性病床、日間病房；若更穩定則可回家，白天去社區機構復健，或可選住社區機構。但據統計，全台慢性精神病患十二萬多人，醫療及社區資源卻僅四萬多床。

衛福部心口司長諶立中坦言，精障照顧資源不足，因此將增聘三百名社區關懷訪視員，協助追蹤病患服藥情況、建構家屬服務專線，教導家屬如何照顧病人，讓患者「回家」能夠避免病情惡化。

「堂眾不可能全數移出」，中華民國家庭照顧者總會秘書長陳景寧直言，家屬無力照顧才委託龍發堂，「缺錢缺人」是精障照顧和長照所面臨問題，政府長期漠視使得精障政策多年來原地踏步、預算極少，患者家屬得不到資源。

康復之友聯盟榮譽理事長黃敏偉說，精障盛行率百分之一，換算全台有廿三萬患者，健保統計僅十二萬人。「消失的病人」是因社會對他們仍存歧見。研究顯示精障者暴力風險比一般人低五成，社會卻將他們和暴力畫上等號，難被社會接納，「如何在社區生存？」

伊甸基金會活泉之家主任廖福源說，精障患者出院後無支持系統，家屬無力照顧也看不到未來，龍發堂當然成了選項。

「精障照顧重擔，是家屬自己扛」，伊甸基金會活泉之家社工師郭可盼說，長照2.0服務雖納入失能身障者，但精障者很難申請居服員，功能太差者少有機構願意收，挹注照顧資源及家庭支持系統不難，端看政府願不願做。