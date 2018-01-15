親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長照財源落差大
勞基法變革爭議
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

從蛇籠到拒馬 馬蔡難突圍的施政困局

唐綺陽本週星座運勢：水瓶桃花運很旺 處女可能大放異彩　

精障照顧資源少 民團批政府漠視

2018-01-15 00:06聯合報 記者鄧桂芬劉嘉韻／台北報導

龍發堂群聚感染爆發後，政府要求堂眾全數移出，引發家屬反彈，如何安置堂眾，衛福部至今未提出具體作法。民間團體批評，精障照顧資源少，政府又無協助方案，使得龍發堂雖非合法機構，卻成為家屬最後選擇、持續存在。

思覺失調症（舊稱精神分裂症）患者急性發作送醫住院，醫師會視其病況穩定後，轉至慢性病床、日間病房；若更穩定則可回家，白天去社區機構復健，或可選住社區機構。但據統計，全台慢性精神病患十二萬多人，醫療及社區資源卻僅四萬多床。

衛福部心口司長諶立中坦言，精障照顧資源不足，因此將增聘三百名社區關懷訪視員，協助追蹤病患服藥情況、建構家屬服務專線，教導家屬如何照顧病人，讓患者「回家」能夠避免病情惡化。

「堂眾不可能全數移出」，中華民國家庭照顧者總會秘書長陳景寧直言，家屬無力照顧才委託龍發堂，「缺錢缺人」是精障照顧和長照所面臨問題，政府長期漠視使得精障政策多年來原地踏步、預算極少，患者家屬得不到資源。

康復之友聯盟榮譽理事長黃敏偉說，精障盛行率百分之一，換算全台有廿三萬患者，健保統計僅十二萬人。「消失的病人」是因社會對他們仍存歧見。研究顯示精障者暴力風險比一般人低五成，社會卻將他們和暴力畫上等號，難被社會接納，「如何在社區生存？」

伊甸基金會活泉之家主任廖福源說，精障患者出院後無支持系統，家屬無力照顧也看不到未來，龍發堂當然成了選項。

「精障照顧重擔，是家屬自己扛」，伊甸基金會活泉之家社工師郭可盼說，長照2.0服務雖納入失能身障者，但精障者很難申請居服員，功能太差者少有機構願意收，挹注照顧資源及家庭支持系統不難，端看政府願不願做。

分享

患者龍發堂長照衛福部

相關新聞

農地工廠擬就地合法 環團怒

2018-01-15 00:23

農地蠶食鯨吞 安全存量告急

2018-01-15 00:23

六都大打福利戰 誘來一堆「遷籍幽靈」

2018-01-15 00:23

新行業「遷籍仲介」 幫你跨縣市搶補助

2018-01-15 00:23

0-2歲育兒津貼 研議擴大

2018-01-15 00:19

生生不息 政院規劃「育人」專案

2018-01-15 00:19

水利會改制戰役 農委會：百位學者聯署支持

2018-01-14 19:06

汰換老舊大型柴油車 106年達成率僅7成

2018-01-14 13:39

桃機106年旅客近4500萬人次 嚴重超載

2018-01-14 12:03

交通違規記點 照相逕行舉發擬納入

2018-01-14 09:27

驚！七星山出現新火山作用爆裂口？地調所下周上山勘查

2018-01-14 06:55

來自彩虹大地的筆 印尼筆會台灣分會

2018-01-11 16:01

AR結合公益 花旗聯合勸募活動讓募款變有趣

2018-01-08 00:00
看更多

熱門文章

兩枚中程飛彈毀三峽大壩？林郁方：最後舉白旗恐是台灣

2018-01-14 16:16

留美期間情蒐台獨？馬英九：陳水扁執政8年怎麼不查？

2018-01-14 10:49

勞基法爭議 學者批林靜儀：頤指氣使教訓起弱者

2018-01-14 11:08

孫大千：蔡英文和馬英九同宿命 因有4迷思

2018-01-14 08:24

端戰車升級案被酸 中科院回擊：保留法律追訴權

2018-01-14 10:07

空軍龍飛專案 馬特拉售我魔法與雲母飛彈存在佣金挨罰

2018-01-14 09:48

兩大稅收 高估百億 長照財源大陷落

2018-01-14 23:51

胡景彬獲假釋 黃國昌：貪汙法官憑什麼？

2018-01-14 14:15

林靜儀當初質疑加班換補休1:1 三讀表決時打臉自己

2018-01-14 10:48

前台南縣長蘇煥智 農曆年後宣布選直轄市長

2018-01-14 12:09

四顧茅蘆 丁守中打動羅智強

2018-01-14 11:13

中國獵巫風波 綠委林俊憲諷：不如補貼淘寶對台包郵

2018-01-14 18:15

「準備好的市長」 羅智強加入丁守中團隊

2018-01-14 14:21

收集台獨情資？ 馬英九：陳水扁8年為何不查

2018-01-14 10:36

辜嚴倬雲：會內人士對外和解、對內鬥爭打擊婦聯會

2018-01-14 11:15

拒馬圍城護小英 退將嗆：如影隨形將更有組織精進手法

2018-01-14 11:11

侯友宜臉書相片 吳秉叡文宣扇意外同框

2018-01-14 13:41

中華台北改台灣隊 民團推東奧正名公投

2018-01-14 16:10

時代力量新北公投連署 黃國昌現身衝人氣

2018-01-14 18:38

陳金德也不選了…綠4縣市初選登記 新系缺席

2018-01-14 23:53

辜嚴倬雲指「內部有人對外和解 對內鬥爭」 婦聯會和解生變？

2018-01-14 23:57

朱家軍選哪裡？傳葉元之選板橋 江怡臻轉戰土樹三鶯

2018-01-14 20:26

羅智強宣布：棄選台北市長 支持丁守中

2018-01-14 14:10

影／留美期間情蒐台獨？馬：扁執政8年怎不查？

2018-01-14 12:25

綠委說勞基法是勞工的刀 李茂生諷：敢給槍嗎？

2018-01-15 06:24

錢洞大！衛福部等婦聯會長照捐款

2018-01-15 00:18

馬特拉佣金案／售台飛彈違約 空巴判賠37億

2018-01-15 00:02

李登輝15日過生日 巧逢國曆農曆同一天

2018-01-14 15:17

勞部盯量販春節營業 業者這麼看勞基新制

2018-01-14 19:11

馬特拉售台飛彈佣金案 空巴判賠台灣37億

2018-01-14 13:15

醫官性侵疑雲 空軍司令部：診療肢體碰觸

2018-01-14 13:10

這次不選北市長 羅智強改挺丁守中

2018-01-14 11:12

台灣飛彈預警系統 已接近完成

2018-01-15 00:00

馬公基地爆性侵疑雲 空軍移送憲兵隊偵辦

2018-01-14 13:09

辦公廳預算挪移修官邸 陳怡潔：政院不要再硬拗

2018-01-14 12:11

時力崛起？吳敦義：要看他們拿的是誰的票

2018-01-14 10:15

空軍採購魔法和雲母飛彈 法商違約遭罰

2018-01-14 13:39

交通違規記點 照相逕行舉發擬納入

2018-01-14 09:27

台南新系對決正國會？賴清德老戰友挺黃偉哲

2018-01-14 23:57

影／時力推公投鬧內鬨？黃國昌：見縫插針省省吧

2018-01-14 16:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top