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生生不息 政院規劃「育人」專案

2018-01-15 00:19經濟日報 記者吳馥馨／台北報導

經濟日報提供
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行政院長賴清德本周二將召開育人攬才及移民專案會議，本次重點為「育人」。知情官員表示，勞動部擬提案修正《性別工作平等法》，創造勞工彈性工作時間、彈性工作地點等，引導創造勞資雙方協商的空間。

賴揆去年底年終記者會上透露，近期將提出「生生不息」重大政策，集合「育人、攬才、與移民」；「育人」政策就是要解決少子化的重大危機，最終目標是要將台灣的生育率從當前的1.17人（育齡女性平均只生1.17人），2030年提高至1.4人，總人口數不低於2,000萬人。

官員表示，「育人」政策分成三層次，0至2歲交由衛福部主導，2至6歲由教育部主政，家庭職場平衡則交由勞動部、內政部籌劃。

針對家庭職場平衡一項，勞動部擬推動修正軍、公、教、勞皆一體適用的《性別工作平等法》，當勞方沒有請育嬰假，或育嬰假已請滿後，就工作時間、工作天數、以及工作地點能創造彈性空間。

官員強調，這些彈性空間必須勞雇雙方「合意」，而非「強制」，政策不可能訂出硬性規定婚育婦女每周只工作幾天的強制條款；而既然是「合意」，資方當然也可以酌以降低薪資待遇。

另外，拜科技發達之賜，受雇方未必要固定工作空間，在不降低薪資的前提下，也研議是否能有每周若干天在家工作的彈性。

日前，性別工作平等法已加嚴規定，百人以上雇主應提供集哺乳室、托兒設施等，但礙於場地或法令限制，難以落實。官員表示，該條款屬於企業社會責任，包括各國都沒有以「訂罰則」來強制企業落實，但勞動部會積極協助企業落實，例如在「設置條件」上予以放寬，協助取得設立用地，或協助選擇優良的簽約幼兒園。

至於目前性別工作平等法已規定育嬰、留職停薪措施。例如家中有3歲以下幼兒，父母雙方都可以請二年育嬰假，且前六個月享有六成薪，這項職場制度已和世界潮流接軌，暫不會有加碼空間。

勞動部職場育嬰假

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