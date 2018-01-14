蔡英文總統臉書疾呼長照2.0急需人力加入

2018-01-14 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統今天在臉書表示，目前長照2.0制度非常需要人力，衛福部已經將照顧服務員的待遇提高到新台幣3萬2000元以上，未來也會視新制的試辦情形，進一步提高包括時薪在內，長照工作人員的各項待遇。圖擷取自蔡英文臉書 分享 facebook 蔡英文總統今天在臉書表示，目前長照2.0制度非常需要人力，衛福部已經將照顧服務員的待遇提高到新台幣3萬2000元以上，未來也會視新制的試辦情形，進一步提高包括時薪在內，長照工作人員的各項待遇。期待能夠有包括新住民朋友在內的更多國人，一起加入長照2.0制度的運作。

蔡總統周末到南投視察，她稍早在臉書發文說，在南投，有一群青年朋友，正為重現中興新村的人文風華而努力，由在地青年和政府合作的「省府日常散策」計畫，利用閒置空間，把在地產業、文化及社區發展串聯起來。透過他們的創意及耕耘，創造出新的文化商業模式。也因為他們的帶頭，有更多人投入南投在地的創意設計、特色料理、創作出版等產業，這是地方復興的重要起點。

蔡總統也進一步提及新住民和她分享的經驗，她表示，同樣在南投，幾位分別來自馬來西亞、印尼、越南及柬埔寨的新住民姐妹，也和她分享她們在台灣的生活經驗以及遇到的困難。她要謝謝她們不只融入台灣社會，更為台灣貢獻一己之力。有些人協助政府部門擔任通譯，現在政府已經爭取到費用提高，增加新住民朋友加入的誘因。

最後她特地提到長照政策，她說，目前長照2.0制度非常需要人力，衛福部已經將照顧服務員的待遇提高到新台幣3萬2000元以上，未來也會視新制的試辦情形，進一步提高包括時薪在內，長照工作人員的各項待遇。期待能夠有包括新住民朋友在內的更多國人，一起加入長照2.0制度的運作。