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汰換老舊大型柴油車 106年達成率僅7成

2018-01-14 13:39中央社 台北14日電

環保署去年調升隨油徵收空污費，徵收的經費將彌補汰換老舊柴油車的空污基金缺口，但根據統計，去年目標汰舊一萬輛的大型柴油車卻只汰換7000多輛，達成率僅7成。

依據行政院環境保護署分析，國內各類污染源對細懸浮微粒（PM2.5）濃度影響，移動污染源占整體PM2.5總量約30至37%，其中又以柴油大貨車排污占11.2至16.8%最高。

為了改善空氣品質，環保署去年公告「淘汰老舊大型柴油車補助辦法」，希望以提供經濟誘因方式加速汰換老舊車輛，也在去年9月調升隨油徵收空污費，用在汰換一、二期柴油大貨車等空污防制計畫。

不過，根據環保署統計，去年目標汰舊一萬輛大型柴油車，但全台僅汰換7000多輛，目標達成率僅7成，且僅有新北市、高雄市、澎湖縣及金門縣達成率超過100%，其餘地區都未達標。

全台達成率最低縣市前3名分別為台東縣23.61%、嘉義縣30.56%及屏東縣31.02%，在六都之中達成率最低則為台南市51.31%，其次為台中市69.60%、桃園市74.21%、台北市93.49%；高雄市111.51%及新北市129.15%。

環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡鴻德告訴中央社記者，去年全台汰換7000多輛柴油車，多數為大型車隊、由公司整批汰換，由於銀行團給的貸款利率為3至19%，條件相當嚴苛，因此私人車輛車主考量較多、汰換數量較少。

蔡鴻德指出，今年目標汰換2.5萬輛老舊柴油車，會努力說服車主並想辦法壓低貸款利率及車輛售價，提高車主汰換意願。

空污PM2.5
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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