修復師人才荒 文資界：國寶館恐淪蚊子館

2018-01-13 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北報導



故宮準備砸卅七億元，在南院打造國寶文物修復展示館，盼成為南院觀光賣點。但學者憂心，國內缺修復人才，國寶館恐淪為蚊子館。圖為故宮文物（畫作）修護室。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

故宮準備砸卅七億元在南院打造國寶文物修復展示館，讓文物修復成為故宮南院觀光賣點，解決遊客稀少的困境。但文資界指出，台灣修復人才出現斷層，政府當務之急應讓修復人才跟產業鏈結，年輕人才會願意投入修復這一行，否則沒人才，國寶館只會淪為蚊子館。

故宮南院開館僅兩年便退燒，去年一年遊客人數幾乎腰斬，最少單日不到三百人。故宮為此啟動新故宮計畫，增建國寶文物修復展示館（簡稱國寶館），希望增加參觀人潮。

大陸紀錄片「我在故宮修文物」暴紅，文藝復興大師達文西作品「救世主」經修復師巧手修復，身價從台幣三千元一躍為一三六億台幣，寫下傳奇。搶搭修復師的全球熱潮，故宮打造國寶館，以文物的典藏、修復過程為主要展示內容。

但國立台灣美術館館長蕭宗煌提醒，文物修復過程冗長瑣碎，如達文西「救世主」一修六年，修復師可能一整天都在重複同一動作。「我在故宮修文物」用故事手法拍攝才因此吸睛，不代表觀眾對專業的文物修復有興趣。國美館曾做過修復文物的相關展覽，觀眾有限。

對此，故宮副院長李靜慧表示，典藏修復向來是博物館的「後場」，國寶館將是世界上第一個「後場變前場」的博物館，充滿挑戰，卻也可能因此找到故宮南院的特色與定位。故宮打算結合ＡＲ、ＶＲ等新技術，讓修復過程變有趣。

不只故宮，文化部也研擬在北、中、東、南部成立文資修復資源中心。文資學者李乾朗認為，此舉顯示政府對修復師的重視，但比起打造大型修復中心，讓修復人才跟產業鏈結更重要。

李乾朗指出，台灣十多年前才成立修復相關科系，培養的人才卻常找不到工作。他舉例，進入文資局、文化局須考高普考，但修復人才往往考不上。

蕭宗煌認為，故宮國寶館與修復中心屬文物修復的「大醫院」，由名醫看診生重病的國寶。但修復界更需要「社區醫院」，讓普通文物生場小病都可求診，也才能容納更多修復人才。他指出，各博物館都應有修復師編制，專門照顧館內文物，但台灣多數博物館的編制缺乏修復師。李靜慧則認為，國寶館可喚起博物館對修復師的重視，重新整合修復人才的產業鏈。