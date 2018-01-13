紀念作家鄭清文 作品翻譯多達7國語文

2018-01-13 14:19 中央社 台北13日電



作家鄭清文2017年11月4日心臟病猝逝，享壽85歲。聯合報資料照片 分享 facebook 作家鄭清文追思紀念會今天下午在台北舉行，他曾榮獲國家文藝獎，作品更被翻譯成英、法、德、日、韓、捷克和塞爾維亞文多達7國語文。

第九屆國家文藝獎得主鄭清文2017年11月4日辭世，文化部長鄭麗君預計出席今天下午在台北華山文創園區舉行的鄭清文追思紀念會。

鄭清文1932年出生於台灣桃園，畢業於國立台灣大學商學系，自1958年發表處女作「寂寞的心」，作品有小說、童話、文學及文化評論，創作生涯約60年。

1999年美國哥倫比亞大學出版鄭清文「三腳馬」，收錄12篇短篇小說，這是他的作品首度被翻譯成英文，本書獲美國舊金山大學環太平洋中心所頒的「桐山環太平洋書卷獎」。

但鄭清文的知名著作遲未有法文版，直到法國東方語言文化學院教授何碧玉（Isabelle Rabut）和波爾多蒙田大學教授安必諾（Angel Pino）合作選譯台灣現代小說選輯，第二卷以「三腳馬」為名，首度將三腳馬單篇短篇翻譯成法文，於2016年第4季出版。何碧玉和安必諾在書中介紹鄭清文的文風「平易」且「含蓄」，循文豪契訶夫和海明威的風格。

何碧玉和安必諾編輯選譯的台灣現代小說選輯，預計共出4卷，目前已出兩卷。第一卷以龍瑛宗「植有木瓜樹的小鎮」為名，收錄賴和、楊逵、巫永福等人作品。第二卷除鄭清文，還有鍾理和、林海音、白先勇等人小說。選輯由台灣文學館贊助，「文訊」月刊協助出版。