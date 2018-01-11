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人資長：加班換補休就地合法，恐讓勞工更弱勢

日領3000元當國民法官 你可能會被抽中

2018-01-11 16:30聯合晚報 記者何祥裕林伯驊賴佩璇、侯廣瑜、楊懿／製作

司法院剛推出的「國民參與刑事審判法」草案，新增「國民法官」。 圖／聯合報系資料...
司法院剛推出的「國民參與刑事審判法」草案，新增「國民法官」。 圖／聯合報系資料照片
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司法院去年底公布的「國民參與刑事審判法」草案初稿，未來每個人都可能會當上國民法官，如果該法通過實施，被抽到的人要不要去，不去會怎樣，有甚麼福利及義務，只要看清楚以下內容，「人人都可以是法官」。


資格審核：

年滿23歲國民，且在地院轄區持續居住四個月以上。

排除條款：

1.親屬關係有限制：褫奪公權、遭羈押或判刑、與被告是配偶關係、被告八親等內血親或五親等內姻親、曾為告訴代理人或鑑定人等，都不得被選任。

2.排除特定公務員：總統、副總統、各級機關首長、政務人員、民代、黨工、律師、司法官、法律科目教授、司法院及法務部所屬機關公務員、現役軍人、警察、消防員，且不具高中學歷、國語聽說能力的人也不符資格。

3.可去可不去：70歲以上、公私立學校教師、在校生；有病在身職務顯有困難或執行嚴重影響健康、養育親屬之需求而執行職務顯有困難、發生重大災害，有處理之必要、有其他重大事故而執行職務顯有困難、曾經參與過，而未滿一定期間。


要當選國民法官得先被亂數抽中，通過層層關卡決定人選。 記者林伯驊／攝影
要當選國民法官得先被亂數抽中，通過層層關卡決定人選。 記者林伯驊／攝影
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通知報到

亂數抽籤

填寫問卷

檢察官與律師詢問

合議庭法官決定人選（正取6人、備取2人）


審理什麼案？

一審應行參審案類，為最輕本刑七年以上有期徒刑、故意犯罪因而致人於死者；但少年刑案、毒品危害防制條例或案件過於繁複、高度專業等不適參審，或有事實足認參審難期公正等案件，可排除參審。

有罪、無罪、刑度怎麼算？

要判被告有罪必須「包含國民法官和職業法官在內達2/3以上」同意；也就是說，一旦三名職業法官都認為無罪，即使六名國民法官皆認有罪，也無法判決有罪。攸關刑度長短的科刑評議則採九名法官過半數意見決定。

高雄地院亂數挑選，再經合議庭法官、檢及辯方共同評議挑出最後6名國民法官、2備位。...
高雄地院亂數挑選，再經合議庭法官、檢及辯方共同評議挑出最後6名國民法官、2備位。 記者林伯驊／攝影
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福利與義務？有薪水嗎？

1.國民法官任職公司和機關必須給予公假，可不支付薪水。國民法官到庭可支領相關費用，日費一天可能達3000元，不分職業別均一價。

2.有擔任國民法官的權利與義務，無正當理由不到場或虛偽、拒絕陳述，得罰6萬元以下罰鍰。

洩密、收賄有什麼罰則？

國民法官有守密義務，妨害司法公正、洩密，法院可裁定解任；洩漏國民法官個資可處一年以下徒刑、拘役或科10萬以下罰金。國民法官如收賄，處三年以上、十年以下有期徒刑，得併科200萬以下罰金；行賄國民法官者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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