控疫情 複檢龍發堂住民以利治療

2018-01-10 21:14 中央社 高雄10日電



龍發堂養護大樓外觀。 聯合報系記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

追蹤龍發堂住民接觸者潛伏結核感染狀況，衛生局對堂內住民完成肺結核X光複檢及IGRA採血檢驗，檢查結果將於1月18日由專家評估審議後對確認潛伏結核感染者送醫或用藥。

龍發堂去年7月發生阿米巴痢疾及結核病等法定傳染病聚集疫情，至今阿米巴痢疾確診32例、肺結核群聚疫情確診6例；在肺結核個案中3例屬同源病毒株。衛生局今天發布新聞稿說，確診案例分布於2、3、5、6樓，以3樓3例個案最多。

衛生局於結核疫情發生後就對全堂堂眾進行X光篩檢並在權威醫師共同審議後針對胸部X光異常，疑似結核病個案及須醫療處置者進行預防性安置及醫療。

為追蹤龍發堂住民接觸者潛伏結核感染狀況，衛生局於元月初再對堂內住民289人（排除已確診感染的住民）進行丙型干擾素釋放試驗IGRA檢驗，同時今天也與堂方合作完成324人胸部X光複查，並且安排醫療服務。

衛生局疾病管制處長潘炤穎表示，檢查結果將於1月18日召開專家委員會評估審議，並會將確認潛伏結核感染的住民送醫療，另由專科醫師評估整體狀況後給予潛伏結核用藥，以減少堂眾日後肺結核發病的機率。

潘炤穎說，以龍發堂堂眾503人做母數，依其密集的生活方式推估，可能有逾3成的人感染結核菌；不過實際的感染人數仍待檢查結果由專家評估審議公布。