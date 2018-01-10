想翻身很難！ 近16%貧窮世襲

2018-01-10 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北報導



家扶基金會邀請民眾為弱勢家庭找回遺失的年味。捐款六百六十元，助孩子順利就學；捐款一千二百元，助孩子餐餐吃飽，一份捐款，雙倍祝福。 圖／家扶提供 分享 facebook

家扶基金會昨天公布最新調查，受扶助的弱勢家庭中，近一成六有「貧窮世襲」的狀況，尤其是貧病交迫的家庭，隨時都有「傾倒」危機。家扶呼籲社會各界在農曆春節前慷慨解囊，幫助貧困家庭也能有一頓年夜飯。

家扶基金會首次針對受扶助的弱勢家庭進行調查，發現上一代也有被列為低收入戶、接受社福團體扶助經驗的比例，占了百分之十五點六，「貧窮世襲」的現象嚴重，相當於每六、七戶就有一戶。

家扶調查發現，落入貧窮的兩代，家庭都面臨失業困境，這一代受扶助兒少曾經歷家人失業的比例為一成六，上一代家長曾經歷家人失業的比例為一成三；這一代受扶助兒少「需要打工貼補生活所需」比例為四成四，而上一代家長幼時打工的比例達三成四，家扶分析原因，可能是這一代兒少更需要賺錢貼補家用，自己還需負擔生活開銷。

此外，受扶助兒少「沒有錢買東西吃而一整天餓肚子」高達五成七，高出上一代家長幼年時，達一倍之多。

家扶執行長何素秋表示，連續兩代貧窮的家庭，要翻身非常不容易。尤其是家中有人重病在床、貧病交迫的家庭，隨時都有「傾倒」的危機，若沒有親友資源的協助，更是雪上加霜。

昨天出席記者會的阿春阿嬤（化名），一人獨自照顧三個孫子，年逾六十歲的她必須開計程車兼做資源回收，經濟重擔壓得喘不過氣，只希望過年前能省下一點錢，為孫子們加菜。

何素秋表示，過年的歡樂氣氛中，很多弱勢家庭卻只能用「遺失的年味」來形容，全家上下只剩親情可以互相取暖。家扶希望在春節前，透過「無窮世代」等專案，為弱勢家庭募到生活費用，以及年輕學子的助學金，讓他們有機會擺脫貧窮世襲。