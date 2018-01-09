專線一問三不知 龍發堂家屬不滿

2018-01-09 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄報導



龍發堂自救會籌備會不滿衛生局提供資訊不足，透過諮詢專線也一問三不知，氣得到衛生局「理論」，自救會成員劉如臻（左二）說「政府做事不要做一半，請陪我們到最後」。 記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

高市衛生局為釐清龍發堂堂眾家屬諸多疑慮，6日啟動家屬關懷諮詢小組及「家屬關懷專線」，不過專線設置3天以來，遭家屬批接聽人員「一問三不知」、「踢皮球」，龍發堂自救會籌備會成員劉如臻等人昨接獲家屬陳情，指有社工要他們自己將堂眾接到醫院檢查，氣得衝到衛生局理論。

劉如臻說，有家屬接到社工電話，要他們將住在龍發堂內的家人帶去醫院檢查，驚懼下向她求援。她質疑「龍發堂不是還有疫情？要家屬自己帶可能遭感染的精障患者趴趴走，這樣可以嗎？」劉表示，現在家屬人心惶惶，政府既然要移出堂眾，就應向家屬說明進度，「做事不要只做一半」！

衛生局長黃志中說，每名堂眾的病情、設籍地、社福補助資格背景都不同，辦統一說明會恐加深家屬誤解，現階段衛生局以傳染病防治為主力，在家屬部分會以個案諮詢為主，已增聘社工專責處理家屬電話諮詢。他重申，高市精神科急慢性病房近3百床，足夠長期安置設籍高市的292名堂眾。

衛局社區心理衛生中心主任蘇淑芳澄清，衛局只有將堂眾安置到醫療院所後，才會通知家屬到病房探望，不會叫家屬自行接人；會釐清究竟是哪個單位的社工打電話引發誤解。諮詢專線剛上線3天，對於家屬提供的意見，會改進加強訓練。

蘇淑芳說，家屬關懷專線（0965-136695、0965-136753）幾天來有92通電話，多為諮詢後續醫療及安置費。她說，堂眾移出至醫院後，會評估身心狀況展開治療，住院費用由健保給付，如個案有重大傷病卡僅須負擔伙食費，符合社會福利補助者，也提供家屬申請資訊減輕經濟負擔。