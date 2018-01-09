台灣破風手／葉衛綺：走向世界 台灣太舒適了

2018-01-09 14:00 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 林以君



莫三比克駐台經貿辦事處代表葉衛綺。 記者林以君／攝影 分享 facebook

前言：有一些台灣年輕人看到自己的需要，「破風」式地在全球各地求生存、拚成長，他們長時間在異鄉風雨中接地氣的同時，也接軌國際。

星雲真善美傳播獎年度計畫「台灣大未來」支持且提供專業建議，從海外尋找「台灣破風手、世界對流人」。聯晚推出五個「『勇』抱新世界」的故事，今天是系列5之2。

一般人去非洲，帶回個紀念品就代表有非洲經驗。更多時候看到的是，把自己文明設為中心，「全球化」成了一個名詞，而不是動詞。如果不能把全球化當成動詞使用，就很難在世界上找到生存能力。

莫三比克駐台經貿辦事處代表葉衛綺（Achilles Yeh）4 歲時由媽媽帶著從台灣移民南非，再轉赴莫三比克，他在加拿大、荷蘭念書，目前是莫三比克駐台代表。他成長在多元的環境，未來要引入莫三比克的，也是多樣化的資源。

他骨子裡，其實「很台灣人」。他近距離觀察台灣社會的變化，以及年輕人對走向世界的猶豫。他說：「大家都忘了，全世界最珍貴的就是時間。」台灣人對世界的認識，不能像去大賣場、超市或便利商店選購生活用品一樣，選擇你想要做的事。

有很多事情，由不得你。你在做人生計畫的中間，許多人已經早你一步跨出門。當你還在等條件都到位了才決定是否出門，別人已經走到下一步了。

「你要做當事人，還是旁觀者？」葉衛綺問。

在陌生的海外現地能遇到的資訊，是在台灣蹲在網路前看不到的。如果要等所有條件都到位了才願意跨步出門，那就永遠不會被這世界邀請。「台灣的舒適感太重」，什麼都很方便，什麼都可以很快，什麼都可以很順利，幾乎沒有人生的挫折。

適應陌生環境 也會帶來舒適感

葉衛綺說，適應陌生環境也會帶來舒適感，但那需要勇氣，而所有勇氣都來自於恐懼。

恐懼有可能是對不同的文化、語言或環境。他說，適應陌生環境也會帶來舒適感，這裡所講的陌生環境，要讓年輕人出去，找到對不同地方的認同感，找到對文化、對人的興趣。他說，先面對自己的恐懼，才有可能出現勇氣。

你不能用自己的觀點先設立場，再去觀察，因為你沒有空間去包容。葉衛綺說，「如果以你的國家、身份、文化背景當作99%的你，你就沒有任何空間融入當地」。