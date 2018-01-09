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台灣破風手／去非洲找機會 媽媽也攔不住

2018-01-09 14:07聯合晚報 記者林以君

宏鑫莫三比克廠廠長吳威德（左）、黃鈺倫夫妻說，第一次和家人溝通要到非洲長期工作，...
宏鑫莫三比克廠廠長吳威德（左）、黃鈺倫夫妻說，第一次和家人溝通要到非洲長期工作，正是伊波拉病毒爆發，媽媽交待黃鈺倫，「一定要擋住他，別讓他去非洲」。 記者林以君／攝影
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從小到大，你隨時都可以築夢海外，時候到了，就跨出那一步。

楊惠棠小時候在馬來西亞讀國際學校，受的是英式教育，他認為自己有獨立思考的特色，也可以自己找解決方法。他觀察台灣人「真的會自己嚇自己」， 還沒到莫三比克，先擔心黑人會不會排擠黃種人，擔心治安、衛生，擔心長時間沒辦法和家人在一起。

他說，台灣人跨出那一步前，擔心的事情真的不少。到莫三比克前他做足了功課，儘量融入非洲，老闆談生意，他就跟著見習，不到半年就能開著右駕車在還沒有Google街景可參考的環境裡來去自如。

「留在台灣，不會餓死，但你也不會有積蓄。」楊惠棠說，「說實在，我也很羨慕留在台灣的年輕人，可以滿足於現況」。他說，「我貪心，想要的東西多一點」，想要更高的薪資，以及更好的發展性。

他23歲大學畢業，生活壓力下，他低頭，開始瘋狂兼職。偶爾的機緣下認識女友的老闆，一步就跨到非洲。

在台灣同時有4份工作，收入在水準之上，累，但收入至少比同世代進入職場的年輕人好。楊惠棠卻覺得，想得到的項目都有人在做，做什麼都必須是頂尖。如果做同樣的工作，還要區隔化才有競爭力。

在莫三比克首都馬布多工作當然也有困難，但「我們會基本的市場分析，在這裡反而變成頂尖能力」。選擇海外工作地點，當然不能任性。

宏鑫莫三比克公司29歲總監吳建德說，即使開出6位數高月薪召募台灣員工，卻仍然留不...
宏鑫莫三比克公司29歲總監吳建德說，即使開出6位數高月薪召募台灣員工，卻仍然留不住人。原因之一是此地便利商店不夠多、網速也不夠快。 記者林以君／攝影
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宏鑫莫三比克廠廠長吳威德曾短暫外派馬來西亞9個月，第一次和家人溝通要到非洲長期工作，正是伊波拉病毒爆發，媽媽交待媳婦黃鈺倫，「一定要擋住他，別讓他去非洲」。

最後是夫妻檔一起到了非洲，老公當廠長、太太管倉儲品管。他們想趁還沒小孩的時候，拚買房，至少先把頭期款的錢存到手。

黃鈺倫說，大家對非洲的印象都還停留在探索頻道（Discovery）傳遞的訊息，馬賽族戰士、茅草屋、獅子、大象。

朋友問起她們夫妻的職場，「有土著嗎？」、「他們穿衣服嗎？」、「有沒有大象？」就連她媽媽視訊的第一句話，也一樣，「啊，你看得到大象嗎？土著有穿衣服嗎？」

宏鑫莫三比克公司總監吳建德、劉馥瑀說，「不要去還在打仗的地方就好」，生命安全受威脅的地區，別輕易嘗試，但像南非這種治安狀況在水準之下的地方，也要慎重，「南非誇張的是，搶你之後還要殺你，拿了錢還開槍」。

吳建德婚前曾派駐印尼，夫妻倆也曾先在緬甸宏全國際公司協助籌備新廠，目前在莫三比克宏全的子公司宏鑫莫三比克廠擔任總監及財務工作。

小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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