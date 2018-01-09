台灣破風手／遇到警察 學會彈性

2018-01-09 14:09 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林以君



莫三比克首都馬布多街頭一景。 記者林以君／攝影 分享 facebook

離開台灣，到一個不重視公平正義的地方工作，你會怎麼「被改變」？

宏全國際陳河錞說，他念政大法律系，性格曾是非黑即白，篤信萬事必有答案、規則，生命中的彈性其實沒有那麼大，對就是對、錯就是錯。

現在的他，經過兩年印尼外派生涯，又接觸了宏全國際莫三比克廠，他說，沒有真正的對錯。以他在開發中國家工作的經驗，與政府交涉時，法令不明確，人治的色彩就會浮現。

他不再非黑即白的彈性個性，也表現在把公司目標與個人特質互相融合。他說，「我就是要把事情做完、做對，做到公司的要求」，至於怎麼做，他會用最具彈性的方法解決問題，靈活運用當下可用的資源。

宏鑫莫三比克廠廠長吳威德的經驗是，在莫三比克最不願意就是和想貪汙的公務員打交道，而且大多是警察。但「你和他們生氣，就會更生氣」。台灣重視的公平正義，這裡缺貨，而且缺得很凶。想生存，就要自己找方法。

公路上的警察千萬別惹，但遇上了，也別手軟。他們拿著測速照相機從數百公尺前就瞄準你的車，只要是超速，或是一不小心壓到不能跨越的雙白線，一攔停就是討價還價罰款的金額。你講得贏警察，罰款就可能打折，甚至象徵性給警察啤酒錢後免罰。

進出莫三比克首都馬布多機場海關，移民官員大多清楚要找黃種人下手，一來是中國人普遍英語不佳，又不耐久候，大多習慣花錢買方便。

吳威德見識過移民官員要求他把隨身行李所有東西翻出來，對方的目標就是皮夾，而且指了指皮夾內的暗袋，要吳威德掏錢。

楊惠棠遇到警察有意索賄，他很巧妙地找出回應方法，頂多就是給錢了事。「我在台中開車，還不太敢多按喇叭，怕被人誤認是找碴」，在莫三比克首都馬布多（Maputo）棋盤式的道路環境，他已經可以為來客介紹風土人情。他給朋友進出機場時的建議最貼心。

這座機場是中國大陸提供資金及技術與建而成，設施新、器材佳，錄影機鏡頭到處都是，移民官員還得用表演藝術收錢。

他們會先示意你到比較死角的地方，以免正面入鏡。再來是這裡摸、那裡掏，拿到錢後又揉一揉肚子，再從衣服兩顆紐扣中間塞到襯衫裡。

你唯一能做的是把大型行李在機場櫃檯前用打包機的塑膠布一層又一層包好，增加機場托運行李員工想要偷偷撬開你行李箱翻找值錢物品的難度。

進到海關後，別帶太多錢在身上。你要和他們生氣？你和他們講公平正義？別鬧了。你不如去搞清楚，行情是多少，早點脫身。