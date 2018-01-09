接手堂眾… 相關縣市政府：已做好準備

2018-01-09 00:31 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



阿米巴痢疾等疫情爆發後，龍發堂增設隔離空間。 圖／龍發堂提供 分享 facebook

龍發堂堂眾將被移往戶籍所在縣市，由當地衛生單位接手，相關縣市政府多表示已做好準備，但也認為會有些問題與困難，只能盡量想辦法克服。

新北市衛生局科長杜仲傑說，設籍新北的龍發堂眾有卅人，衛福部已找各縣市討論過，但須考量精神科醫師人力是否足夠，安置到公立老人安養機構內的住民或家屬是否反彈，「不過即使有困難，也要想辦法克服」。

新北衛生局表示，目前正在尋找家屬，釐清補助資源的去向；另外也要重新檢查，確認龍發堂眾染病情況並評估程度。社會局科長徐綺櫻說，原則上會根據老人安養方式安置，但事前須先和家屬溝通。

「台北已準備好了」，北市衛生局主秘李碧慧說，要協助安置廿四人，各精神科床位足夠，可以容納安置，不過到目前還沒有家屬與北市聯絡。

台南市府表示，會將十八名病患移至嘉南療養院，若經評估為急性期或傳染病患，衛福部考慮以健保給付治療，等到患者病情穩定後再由家屬決定是否接回或是付費住安養機構。但據了解，台南多數家屬都表態不想接堂眾回家，一方面是因家裡經濟狀況不佳，另方面是擔心沒人力、沒時間照顧。

桃園市衛生局科長陳小燕說，有廿四位堂眾設籍桃園，但家屬未必住桃園，會先設法聯繫家屬，若家屬在桃園，也願意將堂眾帶回家就近照顧，衛生局會確認堂眾無傳染病之虞，再協助安排相關事宜。

龍發堂所在的高雄市，堂眾設籍人數二百九十二人，衛生局長黃志中說，衛政單位已做好長期照顧規劃，「只要有醫療需求就會持續安置，不會要求家屬帶回」。以目前高雄精神慢性病房量能，以年為單位進行長期收治不成問題；若病患復原良好，後續也能轉至住院型的康復之家。