親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞基法修法爭議
藍綠各黨拚選戰
全台空汙嚴重化
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

接手堂眾… 相關縣市政府：已做好準備

2018-01-09 00:31聯合報 都會社會中心記者／連線報導

阿米巴痢疾等疫情爆發後，龍發堂增設隔離空間。 圖／龍發堂提供
阿米巴痢疾等疫情爆發後，龍發堂增設隔離空間。 圖／龍發堂提供
分享

龍發堂堂眾將被移往戶籍所在縣市，由當地衛生單位接手，相關縣市政府多表示已做好準備，但也認為會有些問題與困難，只能盡量想辦法克服。

新北市衛生局科長杜仲傑說，設籍新北的龍發堂眾有卅人，衛福部已找各縣市討論過，但須考量精神科醫師人力是否足夠，安置到公立老人安養機構內的住民或家屬是否反彈，「不過即使有困難，也要想辦法克服」。

新北衛生局表示，目前正在尋找家屬，釐清補助資源的去向；另外也要重新檢查，確認龍發堂眾染病情況並評估程度。社會局科長徐綺櫻說，原則上會根據老人安養方式安置，但事前須先和家屬溝通。

「台北已準備好了」，北市衛生局主秘李碧慧說，要協助安置廿四人，各精神科床位足夠，可以容納安置，不過到目前還沒有家屬與北市聯絡。

台南市府表示，會將十八名病患移至嘉南療養院，若經評估為急性期或傳染病患，衛福部考慮以健保給付治療，等到患者病情穩定後再由家屬決定是否接回或是付費住安養機構。但據了解，台南多數家屬都表態不想接堂眾回家，一方面是因家裡經濟狀況不佳，另方面是擔心沒人力、沒時間照顧。

桃園市衛生局科長陳小燕說，有廿四位堂眾設籍桃園，但家屬未必住桃園，會先設法聯繫家屬，若家屬在桃園，也願意將堂眾帶回家就近照顧，衛生局會確認堂眾無傳染病之虞，再協助安排相關事宜。

龍發堂所在的高雄市，堂眾設籍人數二百九十二人，衛生局長黃志中說，衛政單位已做好長期照顧規劃，「只要有醫療需求就會持續安置，不會要求家屬帶回」。以目前高雄精神慢性病房量能，以年為單位進行長期收治不成問題；若病患復原良好，後續也能轉至住院型的康復之家。

龍發堂傳染病衛福部
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

相關新聞

龍發堂眾 衛福部：須全面移出治療

2018-01-08 23:51

堂眾家屬憂：攻擊性病患 安養院恐拒收

2018-01-08 23:54

長庚條款未過 台塑關係企業不退出長庚董事會

2018-01-08 14:31

台灣破風手／需家人支持 這條路並非每人都適合

2018-01-08 14:27

台灣破風手／當海綿 傾聽當地人的需求

2018-01-08 14:22

台灣破風手／當升級版志工 能養活自己

2018-01-08 14:18

台灣破風手接地氣 也接軌國際

2018-01-08 14:10

影／中油沒設減壓艙違法 還解雇得病潛水夫

2018-01-08 13:10

友善失智 讓孩子面對患病阿公不害怕

2018-01-08 00:40

黃春明：希望文章像農夫種的米 所有人都能吃

2018-01-08 00:40

82歲黃春明：罹癌後 才看見自己老

2018-01-08 00:40

診斷率低… 全台20萬失智者 被遺落照護網外

2018-01-08 00:40

AR結合公益 花旗聯合勸募活動讓募款變有趣

2018-01-08 00:00

南投拚幸福　啟動20項施政願景

2018-01-05 11:20
看更多

熱門文章

台師大教授剪碎民進黨證「不屑再和這個黨為伍」

2018-01-08 08:49

勞團臥軌抗議 台鐵司機：叫我開過去！我又不是有病！

2018-01-08 21:23

台大出了4總統 李富城：現在這個正在搞垮台灣

2018-01-08 09:57

「目的讓蔡英文難看」 羅智強：黃國昌你演哪齣？

2018-01-08 06:42

林飛帆寫信給蔡英文 指勞基法成綠最嚴重政治危機

2018-01-08 09:17

離開時代力量一年 馮光遠發表感言再爆料黃國昌

2018-01-08 18:37

影／時力府前靜坐被驅離 五立委前往台大就醫看診

2018-01-08 06:02

警喊「委員你為甚麼自己倒地」 柯P：SOP只會愈來愈多

2018-01-08 16:52

拒馬封騎樓 立院旁早餐店怒「我得罪誰？」

2018-01-08 10:50

朝野錯愕！時代力量晚間退出勞基法協商

2018-01-08 19:43

藍酸蔡英文勸時力坐下來協商 過去卻是這樣拒絕馬英九

2018-01-08 21:06

抗議勞基法修惡 勞團北車臥軌中

2018-01-08 18:53

「難有劇本可比擬」孫大千：時力立委不去演戲太可惜

2018-01-08 10:11

時力靜坐事件 李茂生：最高潮是先撤離再謁見

2018-01-08 06:31

立院架設層層拒馬 警察都直呼誇張

2018-01-08 12:02

時代力量版勞基法修法 學者：很失望

2018-01-08 17:15

不捨值班員警熬夜淋雨 郝辦今送上「洋蔥炒蛋」

2018-01-08 14:13

咖啡、手套風波越滾越大 顏純左：說謊將退出市長初選

2018-01-08 15:38

【長知識】誰是共諜高危險群？國防部告訴你...

2018-01-08 15:21

時代力量退出勞基法協商 要行政院後果自負

2018-01-08 20:27

時代力量被強制驅離結束抗議 控訴遭丟包象山

2018-01-08 07:04

臉書貼文挨轟 陸委會小編道歉：想用輕鬆化解兩岸低迷

2018-01-08 17:18

國防部證實將籌建微型飛彈突擊艇 延伸岸置雄二距離

2018-01-08 18:04

時力抗爭 蘇煥智：溝通政府宣告破功

2018-01-08 12:19

出勤警力比例創新高 基層警察：大砲打小鳥浪費警力

2018-01-08 12:38

林佳龍批藍委「在睡覺」 江啟臣：聽完我也是醉了

2018-01-08 14:03

黃智賢：林心如不曾支持台獨 但有不台獨的自由

2018-01-08 22:03

海軍要60艘微型攻擊艇 被酸「21世紀震洋特攻隊」

2018-01-08 18:37

不在乎白狼條款 張安樂提議辦公投修組織、政黨法

2018-01-08 12:13

孫大千：時力打假球 修勞基法的「岳不群」

2018-01-08 19:43

李彥秀質疑蘇嘉全協商能力 遭嗆「妳來當院長！」

2018-01-08 11:59

勞基修法徐旭東說「希望大家都贏」 徐永明：講幹話

2018-01-08 15:23

台灣勞團第三次 「臥軌」抗爭歷程猶如一部血涙史

2018-01-08 20:13

年底台東縣長選舉 國民黨確定將提名饒慶鈴

2018-01-08 17:56

【即時短評】聽不見人民 拒馬再多都不夠用

2018-01-08 12:40

臥軌北車超過半小時 勞團：走投無路、逼不得已

2018-01-08 19:34

周錫瑋批沒黨員投票是笑話 新北黨部：全民調已定

2018-01-08 12:25

「過去都在睡覺嗎？」 林佳龍批藍委因選舉才關心空汙

2018-01-08 10:59

拒馬圍城 網友：博愛特區成「資進城」

2018-01-08 11:24

影／時力被驅離 黃國昌堵警備車門一度與警僵持

2018-01-08 06:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top