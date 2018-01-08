堂眾家屬憂：攻擊性病患 安養院恐拒收

衛福部昨天要求龍發堂全面移出堂眾接受正規治療；目前仍有三百多名堂眾。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

衛福部宣布將龍發堂眾全面移出接受正規治療，家屬紛表不安與不滿；家屬自救會質疑，現階段台灣安養院能否吸納與照護具有攻擊性病患？否則未來出院後還是可能被照護機構拒收，造成家屬精神與經濟上沉重負擔。

家屬自救會代表劉如臻的弟弟是移出堂眾之一，她表示，很多機構會拒收攻擊性或生活無法自理的病患，台灣安養制度不夠完善，若是很不乖的病患要怎麼辦？樂見政府研擬長遠安置辦法，但多數堂眾家屬是經濟弱勢，多數人是真的無法照顧才送去龍發堂，希望政府多站在家屬立場著想。

朱小姐指出，五十歲弟弟因車禍發病，去年二月送入龍發堂，每月請領八千元社福補助，家人用來支付照護費；但母親不久前車禍癱瘓，送入養護機構照顧，家中經濟有困難，已數月未付龍發堂任何費用。若未來強迫入住一般機構，每月支出至少三萬元，母親已是家中沉重負擔，無法再負擔精障弟弟。

林先生的妹妹七十七年送去龍發堂，曾攻擊家人。他說，政府安置的舉動未取得當事人同意，不管病患意願，任意踢來踢去。妹妹已入住龍發堂廿九年，家人每月依能力支付萬餘元照護費，不希望改變現狀。

設籍台南的龍發堂眾家屬說，他們當初是「一次性繳費」，交由龍發堂終生照顧，如今要把人移出送回來，「難道是要我們再多花錢改住其他機構嗎？」

高雄市衛生局表示，龍發堂眾多數符合中低收入戶、重大傷病及重度障礙以上資格，住院醫療有健保給付，社會福利也有補助；但龍發堂與家屬有委託照顧關係，若非照顧管理不當，也不會發生這麼嚴重的群聚感染，等堂眾安置完成後，不排除透過法律途徑追究責任。