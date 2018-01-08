親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞基法修法爭議
藍綠各黨拚選戰
全台空汙嚴重化
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

堂眾家屬憂：攻擊性病患 安養院恐拒收

2018-01-08 23:54聯合報 記者徐白櫻蔡容喬鄭維真／連線報導

衛福部昨天要求龍發堂全面移出堂眾接受正規治療；目前仍有三百多名堂眾。 圖／聯合報...
衛福部昨天要求龍發堂全面移出堂眾接受正規治療；目前仍有三百多名堂眾。 圖／聯合報系資料照片
分享

衛福部宣布將龍發堂眾全面移出接受正規治療，家屬紛表不安與不滿；家屬自救會質疑，現階段台灣安養院能否吸納與照護具有攻擊性病患？否則未來出院後還是可能被照護機構拒收，造成家屬精神與經濟上沉重負擔。

家屬自救會代表劉如臻的弟弟是移出堂眾之一，她表示，很多機構會拒收攻擊性或生活無法自理的病患，台灣安養制度不夠完善，若是很不乖的病患要怎麼辦？樂見政府研擬長遠安置辦法，但多數堂眾家屬是經濟弱勢，多數人是真的無法照顧才送去龍發堂，希望政府多站在家屬立場著想。

朱小姐指出，五十歲弟弟因車禍發病，去年二月送入龍發堂，每月請領八千元社福補助，家人用來支付照護費；但母親不久前車禍癱瘓，送入養護機構照顧，家中經濟有困難，已數月未付龍發堂任何費用。若未來強迫入住一般機構，每月支出至少三萬元，母親已是家中沉重負擔，無法再負擔精障弟弟。

林先生的妹妹七十七年送去龍發堂，曾攻擊家人。他說，政府安置的舉動未取得當事人同意，不管病患意願，任意踢來踢去。妹妹已入住龍發堂廿九年，家人每月依能力支付萬餘元照護費，不希望改變現狀。

設籍台南的龍發堂眾家屬說，他們當初是「一次性繳費」，交由龍發堂終生照顧，如今要把人移出送回來，「難道是要我們再多花錢改住其他機構嗎？」

高雄市衛生局表示，龍發堂眾多數符合中低收入戶、重大傷病及重度障礙以上資格，住院醫療有健保給付，社會福利也有補助；但龍發堂與家屬有委託照顧關係，若非照顧管理不當，也不會發生這麼嚴重的群聚感染，等堂眾安置完成後，不排除透過法律途徑追究責任。

龍發堂自救會車禍安養院健保
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

相關新聞

龍發堂眾 衛福部：須全面移出治療

2018-01-08 23:51

接手堂眾… 相關縣市政府：已做好準備

2018-01-09 00:31

長庚條款未過 台塑關係企業不退出長庚董事會

2018-01-08 14:31

台灣破風手／需家人支持 這條路並非每人都適合

2018-01-08 14:27

台灣破風手／當海綿 傾聽當地人的需求

2018-01-08 14:22

台灣破風手／當升級版志工 能養活自己

2018-01-08 14:18

台灣破風手接地氣 也接軌國際

2018-01-08 14:10

影／中油沒設減壓艙違法 還解雇得病潛水夫

2018-01-08 13:10

友善失智 讓孩子面對患病阿公不害怕

2018-01-08 00:40

黃春明：希望文章像農夫種的米 所有人都能吃

2018-01-08 00:40

82歲黃春明：罹癌後 才看見自己老

2018-01-08 00:40

診斷率低… 全台20萬失智者 被遺落照護網外

2018-01-08 00:40

AR結合公益 花旗聯合勸募活動讓募款變有趣

2018-01-08 00:00

南投拚幸福　啟動20項施政願景

2018-01-05 11:20
看更多

熱門文章

台師大教授剪碎民進黨證「不屑再和這個黨為伍」

2018-01-08 08:49

勞團臥軌抗議 台鐵司機：叫我開過去！我又不是有病！

2018-01-08 21:23

台大出了4總統 李富城：現在這個正在搞垮台灣

2018-01-08 09:57

「目的讓蔡英文難看」 羅智強：黃國昌你演哪齣？

2018-01-08 06:42

林飛帆寫信給蔡英文 指勞基法成綠最嚴重政治危機

2018-01-08 09:17

離開時代力量一年 馮光遠發表感言再爆料黃國昌

2018-01-08 18:37

影／時力府前靜坐被驅離 五立委前往台大就醫看診

2018-01-08 06:02

警喊「委員你為甚麼自己倒地」 柯P：SOP只會愈來愈多

2018-01-08 16:52

拒馬封騎樓 立院旁早餐店怒「我得罪誰？」

2018-01-08 10:50

朝野錯愕！時代力量晚間退出勞基法協商

2018-01-08 19:43

藍酸蔡英文勸時力坐下來協商 過去卻是這樣拒絕馬英九

2018-01-08 21:06

抗議勞基法修惡 勞團北車臥軌中

2018-01-08 18:53

「難有劇本可比擬」孫大千：時力立委不去演戲太可惜

2018-01-08 10:11

時力靜坐事件 李茂生：最高潮是先撤離再謁見

2018-01-08 06:31

立院架設層層拒馬 警察都直呼誇張

2018-01-08 12:02

時代力量版勞基法修法 學者：很失望

2018-01-08 17:15

不捨值班員警熬夜淋雨 郝辦今送上「洋蔥炒蛋」

2018-01-08 14:13

咖啡、手套風波越滾越大 顏純左：說謊將退出市長初選

2018-01-08 15:38

【長知識】誰是共諜高危險群？國防部告訴你...

2018-01-08 15:21

時代力量被強制驅離結束抗議 控訴遭丟包象山

2018-01-08 07:04

時代力量退出勞基法協商 要行政院後果自負

2018-01-08 20:27

臉書貼文挨轟 陸委會小編道歉：想用輕鬆化解兩岸低迷

2018-01-08 17:18

國防部證實將籌建微型飛彈突擊艇 延伸岸置雄二距離

2018-01-08 18:04

時力抗爭 蘇煥智：溝通政府宣告破功

2018-01-08 12:19

出勤警力比例創新高 基層警察：大砲打小鳥浪費警力

2018-01-08 12:38

林佳龍批藍委「在睡覺」 江啟臣：聽完我也是醉了

2018-01-08 14:03

黃智賢：林心如不曾支持台獨 但有不台獨的自由

2018-01-08 22:03

海軍要60艘微型攻擊艇 被酸「21世紀震洋特攻隊」

2018-01-08 18:37

不在乎白狼條款 張安樂提議辦公投修組織、政黨法

2018-01-08 12:13

孫大千：時力打假球 修勞基法的「岳不群」

2018-01-08 19:43

李彥秀質疑蘇嘉全協商能力 遭嗆「妳來當院長！」

2018-01-08 11:59

勞基修法徐旭東說「希望大家都贏」 徐永明：講幹話

2018-01-08 15:23

台灣勞團第三次 「臥軌」抗爭歷程猶如一部血涙史

2018-01-08 20:13

年底台東縣長選舉 國民黨確定將提名饒慶鈴

2018-01-08 17:56

【即時短評】聽不見人民 拒馬再多都不夠用

2018-01-08 12:40

臥軌北車超過半小時 勞團：走投無路、逼不得已

2018-01-08 19:34

周錫瑋批沒黨員投票是笑話 新北黨部：全民調已定

2018-01-08 12:25

「過去都在睡覺嗎？」 林佳龍批藍委因選舉才關心空汙

2018-01-08 10:59

拒馬圍城 網友：博愛特區成「資進城」

2018-01-08 11:24

影／時力被驅離 黃國昌堵警備車門一度與警僵持

2018-01-08 06:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top