龍發堂眾 衛福部：須全面移出治療

龍發堂養護大樓外觀，目前仍有3百多名精障病患住在裡面。 記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

收容逾五百名精神障礙患者的高雄龍發堂，陸續爆發阿米巴痢疾、結核病群聚感染，甚至遭控以鐵鍊禁錮管理病患。衛福部昨天表示，龍發堂環境不符合照顧精障患者基本需求，堂眾須全面移出接受正規治療；龍發堂若不轉型合法機構，不可再收容精障患者。

衛福部心口司長諶立中指出，至本月四日，陸續移出一二二名傳染高風險堂眾就醫，被移出者逾半數身體質量指數（ＢＭＩ）在十九以下，顯示過瘦，且四成貧血；龍發堂僅六名工作者，難以妥善照護五、六百名堂眾，因此要全數移出。

諶立中說，衛福部早就核可龍發堂的照護機構床位，但十多年來龍發堂不願配合申請，除非把整棟樓按照護機構設置辦法規定，改為住宿型康復之家或護理之家才可再營運，政府也能依法管理。

龍發堂表示，收容者原本身體狀況就不佳，長期營養吸收不好，其他安養機構病患也有同樣現象，把帳全算在堂方並不公平。此外，堂內不定期舉辦康樂活動，「全國有哪一個精神療養機構能這樣無怨無悔？」

龍發堂說，衛生局要求龍發堂勸說家人將堂眾帶去就醫，若無法規勸離去者，由公部門代為履行，但龍發堂須支付遣送費用，否則開罰；可是家屬不願將人帶走，衛生局無力承擔後果，卻要堂方承擔所有罪過，這些要求吃人夠夠，天理何在？住持釋心善指出，龍發堂一直想合法化，也努力很多年，但很多法規無法通過，轉型困難重重，希望政府提供實質協助，不要再隔空喊話。

龍發堂去年七月陸續爆發阿米巴痢疾、結核病與上呼吸道群聚感染，本月三日宣布全面暫停精障照護服務，但面對上百名家屬連署請命，又改口表示將在疫情過去後繼續收容患者。不過衛福部昨天強硬表示，堂眾須全數移出，接受正規治療。

由於龍發堂收容堂眾來自各縣市，衛福部上周五與各地衛生局處研商後續處理方式，依序為解決傳染病問題、讓所有堂眾接受正規精神醫療、檢視福利身分與補助，之後再討論安置問題。

此外，不少個案離開原生家庭多年，當前低收申請資格與家戶所得共綁計算，這群人恐掉落在社會福利網之外。目前掌握約二百名堂眾戶籍設在龍發堂，長期以來，個案的身障或其他補助由誰領取？如何使用？也待清查。

龍發堂涉兩案 雄檢偵辦

【記者林伯驊／高雄報導】龍發堂遭質疑堂眾死亡人數異常、涉嫌抽換檢體意圖隱匿疫情兩案，高雄地檢署已分頭偵辦。

檢方初步認定，龍發堂遭檢舉疑抽換採樣的糞便檢體造假案，恐有涉犯偽造文書之嫌；至於死亡堂眾病歷、死亡證明有明顯落差者，須先釐清有無業務登載不實，再進一步調查是否不法。