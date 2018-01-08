長庚條款未過 台塑關係企業不退出長庚董事會

2018-01-08 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



林口長庚醫院爆發內部管理問題後，衛福部專案小組要求長庚董事會進行改革，其中要求台塑關係企業退出董事會，另擬修醫療法設「長庚條款」。長庚日前提出的完整改革報告指出，修法過就配合，換句話說，無法律依據就不退。但立法院本會期已過，修法原地踏步，衛福部也沒輒。

醫療法針對醫療財團法人修法部分，立委劉建國提出35條修正動議，醫療財團法人與被投資公司的董監等人事不得互通，等同「長庚條款」，但也會影響其他企業捐助型的醫療財團法人，包括新光、亞東、國泰、義大等，備受關注。

衛福部醫事司長石崇良表示，目前醫療法修法進度，是民進黨完成共識版本，正待其他黨團簽署，即可進入朝野協商。只是立法院這會期已過，必須待下一個會期才能完成二、三讀。

長庚醫院爆發急診醫師集體辭職風波後，衛福部專案小組進行實地查核，提出長庚醫療財團法人應進行17點改善，包括應符合公益性、維持醫院急診部門醫療服務、董事會運作重整等，外界最關注的是台塑關係企業退出董事會。

長庚去年12月19日舉行臨時董事會，23日交報告予衛福部，完整回應17點建議事項。

據了解，長庚的報告內容，該矯正處已矯正，包括避免過度營利化、不以績效掛帥、投注社會公益、人事制度透明化、刪除原始捐助人成為董事之保障條文等，另董事會成員也退出台塑三寶，去除控股公司疑慮。

但對「台塑關係企業退出董事會」，報告內容只寫「修法後配合辦理」，也就是沒有法律依據，台塑關係企業不退董事會。