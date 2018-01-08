影／中油沒設減壓艙違法 還解雇得病潛水夫

2018-01-08 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立委陳學聖今舉行「海事工程潛水夫惡劣職場誰聞」記者會，指陳情人朱炳昌在中油擔任潛水夫17年，去年底因為心臟病被認為不適任而遭解雇。陳學聖批評，潛水夫是高風險職業，中油不但沒做到法規中所規定的40米以下減壓艙設備供潛水夫使用，還因員工長期潛水得病就解雇，根本不負責任。

「異常氣壓防治危害條例」規定，水肺空氣潛水作業最大深度限制為39.6公尺。但朱炳昌17年前進入中油桃園煉油廠海上作業科擔任潛水員，時常潛水在40米深度工作，也從未使用過減壓艙。2011年他得了第二型潛水伕病，隔年出現心臟病，近年來持續惡化，中油去年以健康為由將朱解雇，不再續聘。

陳學聖表示，潛水夫長期以來從事水下工程作業，僅只有考取一張潛水執照，就必須在水下進行焊接、修補、吊掛、爆破等多項專業工作，任何一點疏忽，都有可能造成這些潛水夫死亡或者重殘，因此當國外已經將水下作業流程的安全標準提高、改善裝備性能與功能之時，我們卻還在用十幾年前已不符現況的規範來當作安全標準，在這樣的情況下，潛水夫每次下水工作形同賭命。

高雄市職業潛水人員職業工會理事鄭清文表示，他在30年前就曾表達中油作業有問題，沒出事只是運氣好，而他自己身為多年經驗的潛水夫，也因長期工作下來得了心臟病，但中油不但不檢討減壓艙設備問題，還因員工得心臟病解雇。鄭清文說，即使有減壓艙也不保證不會得潛水病。

中油煉製事業部副執行長徐漢表示，中油一向強調公安第一，40米那個是特案，中油過去也被罰過，「我們以後發包都會有減壓艙。」