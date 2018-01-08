台灣破風手／需家人支持 這條路並非每人都適合

2018-01-08 14:27 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林以君



江玉敏（Mina）經過自我摸索，才找到適合的位置，她提醒，不是所有人都像她適合這條路。很多人適合擔任國際志工，但不見得都能從事國際發展。

Mina把職涯分成A、B、C三個圈，A是很想做的事、B是能做的事，C是做了會產生價值的事。這三個圈的交集重疊處，就是做了這事「自己和社會都舒服」。

「我也摸索了一陣子。」Mina說，她不是一開始加入國際志工，就覺得國際發展是自己的選項，那時候，「還不成為內化為我的一部分」。她看到有人把這樣的模式當成工作，她開始找相關知識、堆疊經驗，發覺這是可行的。

Mina說，「我想去國際非營利組織中做計畫經理」並不如「我想去台積電裡面做工程師」這麼容易被理解。她說，「適合的人，你就來。不適合，就一定還有適合你的位置」。她說，「我相信，每個人出身都帶有不同使命」，只要找到適合的位置。她也說，沒有家人支持，很難走到天涯海角，因為，跟家人的關係，是成熟度的表現。

想往外走，走到海角天邊，若沒有父母等家人的支持很難達到目的。她說，「我不會把自己餓死，我身邊的人也還有辦法支持我，走下去是有未來的，不是死胡同」。「所以我發現（國際發展）這是適合我的路。」