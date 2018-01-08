台灣破風手／當海綿 傾聽當地人的需求

2018-01-08 14:22 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林以君



走上國際發展的路，讓她反省志工不是拖捨，「我們是平起平坐的合作夥伴」 。

江玉敏說，「我在（坦尚尼亞）當一塊海綿」。

當地人稱呼江玉敏為Mina，她在坦尚尼亞瑪麗亞學院擔任專案經理，就是「國際發展（International Development）」領域很基礎的工作，核心工作就是「傾聽」，她說：「沒有傾聽，就算自己開心、少數人開心，都不是合理的東西。」

「傾聽，就是當海綿的過程」這很老套的形容，可以概括她在坦尚尼亞的工作及生活。

她舉例，不是每個發展中國家都需要發展成家家戶戶有電視、穿著西方服飾，或是全部引進歐美既有的那一套模式。以Mina在坦尚尼亞工作的小漁村為例，這裡也有散居東非各地的馬賽人，馬賽人最重要的財產就是他們的牛羊，你讓他們住水泥磚造房屋，看似舒適，卻沒有牛糞與樹枝蓋的土屋來得實用。

江玉敏最擅長「傾聽」，而且是發自內心地聆聽當地的需求。 記者林以君/ 攝影 分享 facebook

水泥磚瓦堅固，卻隔絕或拉遠了馬賽人與牛羊的距離，反倒是住在土屋，他們隨時可以聽見自己的牛羊叫聲、看見辛苦攢累的財產。提供協助或改變，理應針對需求「對症下藥」，如果只是「自以為是地認為他們的需要，才給出的東西」，不論對方是個人或國家，都難以從最核心的部分去接納改變的發生。

最常見的是，提供援助的已開發國家總是要在施捨之後留下一張張受惠國家小孩子天真笑容的照片，「那是非常空虛的」。更重要的是，自以為做了善事的人，根本不懂，原來有些地區的人民，「他們不笑，也是快樂的」，他們的快樂，「只是沒有表現給你看」。

走上國際發展的路，讓她反省志工經驗，既不是手心向上、也不是手心向下，「我們是平起平坐的合作夥伴」。

Mina說，世界各地都有許多檢討聲音，「志工團都是在做爽的」，卻不顧當地人的感受。因此，她很謹慎很少用「幫助」這個字眼，因為「這是很傲慢的字」。她在帶志工團時常向學弟妹及夥伴們舉例，「手心向上」，太侷限自己，好像「呈」給受助者東西，「手心向下」是上對下的施捨。

「我們應該是合作的夥伴，應該是平起平坐地互動」，讓幫助變得有效率。