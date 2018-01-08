台灣破風手／當升級版志工 能養活自己

2018-01-08 14:18 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林以君



江玉敏（右）以學習東非斯瓦希里語為樂、以傾聽當地人為習慣。她不只是志工，她把志工當成一輩子的志業。 江玉敏/提供 分享 facebook

24歲的江玉敏曾經問自己：「大學時代參與國際志工後，有沒有機會讓短期的體驗，延長為一輩子的志業？」如今，她不只是志工，而是志工活動的升級版。

江玉敏累積非洲獅子山共和國、肯亞及坦尚尼亞三國的大學志工經驗，以及在以色列當交換學生一年練得的生存工夫，2016年選擇到坦尚尼亞「蹲點」，成為Bagamoyo這個小漁村唯一大學、瑪麗亞學院的發展計畫經理（Project Development Officer）。

她負責向歐盟（EU）、美國國際開發署（USAID）及外國駐坦尚尼亞使館等機構申請援助計畫，她當時正式職銜是領有薪水的「發展計畫經理」，協助「國際發展（international development）」工作。

她推動瑪麗亞學院與她的母校、台灣清華大學交換學生計畫，轉送坦尚尼亞學生赴台灣清大就讀。她也寫大型計畫向相關機構申請經費提升當地教育、醫療水準，以達到「零貧窮」目標。

她以學習東非斯瓦希里語為樂、以傾聽當地人為習慣。她不只是志工，而是以志工活動為基礎的升級版，在坦尚尼亞主持發展計畫。

一般人有了海外志工經驗，也就停留在這個點上，要深入理解當地困境並不容易，遑論改變。江玉敏單獨一人破風前進，短期志工體驗加值後成為發展計畫經理。

在坦尚尼亞瑪麗亞學院發展計畫經理近一年的工作，她養活自己，去年9月前往英國薩塞克斯大學（University of Sussex），此校有「國際發展」研究全球排名第一的英國發展研究院（Institute of Development Studies, IDS），她預計累積更多能量，再回到需要她的地方。

江玉敏說，Bagamoyo各級學校，大部分是向日本大使館和其他機構申請到經費後蓋起來的。「聯合國的千禧年計畫不是白擬的」，有非常多世界級組織都有預算，都希望能贊助開發中國家類似提升教育及醫療水準的計畫。

她的角色就是藉由擬計畫，向大型基金會、國際組織申請錢，並在計畫中告訴他們為何提供援助是有意義的，又為何值得付出。

她覺得自己超級幸運，在最需要的開發中國家「先看到那個『需要』，再看到那個需要被滿足」。尤其，那個「需要」是經過充分檢驗，且符合當地文化。