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勞基法修正案今三讀？ 蘇嘉全：不可能啦

台灣破風手接地氣 也接軌國際

2018-01-08 14:10聯合晚報 本報記者林以君

前言：每個世代有每個世代的難題，當台灣選出2017年度代表字「茫」的同時，有一些年輕人看到自己的需要，「破風」式地在全球各地求生存、拚成長，他們長時間在異鄉風雨中接地氣的同時，也接軌國際。

這些「台灣破風手」學習對方長處、體驗當地文化，即便是在發展程度不及台灣的地區，也能磨練心志，找出可能的發展及獲利模式。

星雲真善美傳播獎年度計畫「台灣大未來」支持且提供專業建議，從海外尋找「台灣破風手、世界對流人」，並成為擘畫大未來的指標之一。

聯晚以系列報導方式推出五個一路起伏，卻始終「『勇』抱新世界」的故事。

江玉敏（左）以學習東非斯瓦希里語為樂、以傾聽當地人為習慣。她不只是志工，她把志工...
江玉敏（左）以學習東非斯瓦希里語為樂、以傾聽當地人為習慣。她不只是志工，她把志工當成一輩子的志業。 江玉敏/提供
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勇敢跨出去…才知機會在哪

詩人飛行員馬克．凡霍納克（Mark Vanhoenacker）說，許多旅人離家不是為了看新的地方，而是想透過遠行，從不同文化、物理、語言的距離，看清楚離開之處的原貌。

有些人就是適合在外面闖，當個「破風手」。跨出去，就是反思台灣有沒有機會、機會在哪裡。

台灣年輕人目前遇到的是實質薪資倒退16年，低薪與長工時成為常態。台灣經濟成長率2015年為 0.72%，2016年為 1.5%；預估2017年為 1.92%。大環境如此，你保持現狀，也不應受責難，或是，你可以尋找更多出路。

劉庭安，29歲，中國大陸蔚來（電動汽車）公司資深經理，他說，台灣企業在國際競爭的價值鍊上愈來愈不重要時，台企是賺不到錢的，台灣年輕人的低薪，就只是副作用、只是表象。根源是，當世界還在繼續往前走，新產業鍊已經形成，台灣產業卻沒有分到一杯羹。

行政院前院長、長風基金會董事長江宜樺說，台灣經濟發展若找到有信心的突破點，產業結構轉型與發展願景若是夠清楚，年輕人才會有足夠的工作機會，可惜目前結構轉型不夠明朗，導致年輕人工作機會有限且長期低薪，工作內容挑戰性不夠。

江宜樺說：「世界在變，如果只有你不變，相對地你就是被人家拋離。」關注台灣島內發展並深耕故鄉，與向海外跨步，並不衝突。

跨出的腳步太慢、太短，年輕人自我準備不tough（強硬）一點，「同世代都在玩複雜的遊戲、具備更好的競爭力，總有一天大家變成廉價勞工的機會很高，而且只能做最初級的工作」，江宜樺說。

困境，大家都看得到。「破風手」看到的是自己的「需要」。

與世界對流…才更珍惜台灣

他們在台灣及其他不同國家職場用國際的標準衡量自己的能力時，常感覺不足，所以，他們藉由視野的變化，不斷地調整思考的角度、價值觀。他們渴望提升知識、技巧、眼界，也覺得「被需要」，想用身上的功夫提供給有需要的陌生異鄉人，或是回應台灣島內的呼聲。

破風手另一個名字是「對流人」。他們在世界各地對流，更珍惜目前台灣所擁有的一切，有機會就回鄉改造或是流動到另一個陌生卻有潛力的國家，滿足自己求知或提升視野的需要，或是成為他人的需求。

江宜樺薪資
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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