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黃春明：希望文章像農夫種的米 所有人都能吃

2018-01-08 00:40聯合報 記者陳雨鑫吳貞瑩／台北報導

作家黃春明說，他人生有兩個最大獎項，都不是在頒獎典禮領到的。 記者蘇健忠／攝影
作家黃春明說，他人生有兩個最大獎項，都不是在頒獎典禮領到的。 記者蘇健忠／攝影
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曾獲吳三連文藝獎、國家文藝獎等無數獎項的作家黃春明，說他人生有兩個最大獎項，都不是在頒獎典禮領到的；這兩個「獎」讓他深深感激，告訴自己要像農夫種出所有人都能吃的稻米，繼續寫出老少咸宜的作品。

黃春明心中最珍視的兩個大獎，一是「國峻不回來吃飯」這首小詩，感動一位高中女生，讓她打消自殺告別人世的念頭；另一個是他圓了一位癌末患者臨終心願，見了他最後一面。

「國峻不回來吃飯」這首詩，是黃春明感念小兒子黃國峻的作品。黃國峻因情關難過，於二○○三年自殺，一年後黃春明寫了這首詩，父母傷懷躍然紙上。後來他接到一封信，來信的是位高中女生，感謝黃春明救她一命。原來她曾割腕三次，看了這首詩，才想到如果她走了，是多麼對不起父母，因此痛哭向父母道歉，說她以後絕不再傷害自己。

黃春明心存感激的另個人生獎項，發生在二○一○年。主角是當年五十六歲的食道癌末期患者官義福，他只有小學畢業，廿多歲就迷上黃春明作品，醫護人員問他有什麼心願？他說，盼見到心目中的偶像黃春明，經院方聯繫，兩人相會。

官義福看到黃春明現身，喜出望外，大談「魚」、「鑼」、「兒子的大玩偶」等經典作品。讓黃春明心情激動，紅著眼眶頻頻拭淚：「一個人到了生命末期還想見我，是作家的光榮！」這是對作家最大鼓勵。

「作家就和農夫一樣」，黃春明說，農夫種稻米可讓所有人都吃飽，包括總統和乞丐，老人也吃，小孩也吃，是人都可吃。文學也是，老少咸宜，雅俗共賞， 甚至去老人院用台語念給他們聽，「我希望我的文章像農夫種的稻米一樣，所有人都能吃。」

黃春明患者醫護人員

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