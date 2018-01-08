友善失智 讓孩子面對患病阿公不害怕

2018-01-08 00:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



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失智症政策綱領2.0出爐，衛福部力拚八年內失智者七成可獲診斷與服務，全民百分之七對失智要有正確認知，讓全民從認識失智症開始，對失智患者更友善。

世界衛生大會去年五月通過「二○一七至二○二五年全球失智症行動計畫」，呼籲各國提出具體政策。衛福部因而訂定「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，在去年最後一天上班日公布。

以國人對失智症的認知為例，國內過去無相關調查，衛福部參酌日本失智症政策計畫，訂定三年內提升百分之五的人認識失智症，八年內提升百分之七，從全民認識失智開始，讓社會對失智者更友善。

事實上，衛福部二○一三年就曾公布失智症政策綱領1.0版，卻有七成民眾不知這份綱領存在，執行成效遭批評為「作文比賽」。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉建議，要提升大眾對失智症的認知，就應將認識失智症編進國中小學課程，孩子面對失智阿公、阿嬤就不會害怕，還可以提供長輩需要的幫助。

此外，許多失智長者會不小心走上國道，但交通部試辦「影像事件自動偵測系統」攔截辨識，卻只在桃園觀音區一處人煙稀少的交流道施行。湯麗玉強調，友善失智不能只靠衛福部，要跨部會、地方合作。

中華民國家庭照顧者關懷總會理事長郭慈安說，日本將失智議題融入教育，訓練十萬名學生當志工，一發現遊走長輩就帶他找警察；年輕型失智症患者，可仿荷蘭失智農場、澳洲失智代工坊為例，以職能再造方式，提供失智者工作環境。