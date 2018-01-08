診斷率低… 全台20萬失智者 被遺落照護網外

2018-01-08 00:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



失智共照中心利用飛盤及塑膠圈，訓練失智症患者的注意力、平衡感及腳步肌耐力。 圖／郭慈安提供 分享 facebook

衛福部依盛行率估算，全台失智症人口逾廿七萬人，但健保資料庫的失智症診斷人數只有八萬多人，為盛行估算人數的三成，換言之，全台有近廿萬失智患者被遺落在失智照護網外。

「找尋被遺落的失智者」，衛福部已委請全台廿家失智症共照中心，在本月底前，研擬出最有效率的「尋人」ＳＯＰ，希望找到散落在家庭等各角落的失智長輩，協助患者及家庭就近取得在地服務資源，不再單打獨鬥面對失智。

衛福部表示，健保資料庫失智症診斷人數只有八萬多人，若將動脈硬化性癡呆症等項目也全納入失智症計算，全台僅十九萬人就診，即使如此，仍有約近十萬的失智患者，因為種種原因，成為失智照護網外的一群。

什麼原因造成這種現象？台灣失智症協會暨精神醫學會理事長賴德仁表示，國人對失智症認識少，即使是醫療人員，除了精神科及神經內科，其他科別對失智症也不熟。且過去失智醫療及照顧也少，政府不敢大規模篩檢，導致診斷率低。

台中市失智症共照中心執行長郭慈安也說，過去社區篩檢若發現疑似失智個案，最多只給一張衛教單，沒有追蹤，加上失智症的汙名化，病患或家屬擔心被外人指指點點說「老人癡呆」，更不願就醫。

有位八十八歲李姓老翁，六年前出現失智症狀，明明早已退休卻說要去上班，妻子擔心親友說閒話，不願帶他就醫，只聘外勞照顧，並輪住四個子女家。

李因失智常不肯吃飯，營養不良愈來愈瘦。共照中心與家屬溝通，心理師最後出狠招，問李妻「把照顧壓力扛在身上，難道是希望比先生早走嗎？」李妻才忍淚答應。李經醫師確診中重度失智。李的長子直言，救的不只是他爸爸，更救了他和兄弟姊妹的家庭。

「隨台灣老化腳步變快，不能再逃避。」賴德仁說，照顧失能者，或照顧失智兼失能者，每月照護費用平均二萬到三萬元。純照顧失智者，因失智者具行動能力、衝動及精神行為，照顧更加困難，每月要花上約六萬元，照護成本也更高。

衛福部去年輔導全台設立廿家失智症共照中心，六月啟動服務，已服務一萬多人，在「尋人」方面，共找到一千八百多名過去沒被發現的失智者，提供治療與照護。

中市失智共照中心去年找到一百廿多名失智者，占服務個案百分之廿八，中心執行長郭慈安說，他們利用失智症相關電影協助衛教，輔以醫師解說，讓家屬鼓起勇氣帶長輩就醫。過去確診流程長，病家需跑三到四趟醫院，因此改制流程，讓民眾二次就醫即可確診。