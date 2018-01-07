聯合報一周大事2017/12/31~2018/1/6

2018-01-07 02:17 聯合報 台北訊



國內新聞：

● 1月3日：監察院財政經濟委員會針對前年一例一休修法，通過對行政院與勞動部提出糾正，認為行政部門事前評估不足就輕率修法，且法令上路沒緩衝期，導致新政策僵化缺乏彈性，讓勞資與政府「三輸」。

● 5日：台大校長遴選委員會選出國發會前主委、台大財金系講座教授管中閔為新任校長，預計二月上任。他曾在候選人治校理念發表會上強調，變革是台大唯一出路；獲選後在臉書宣布即日起將不再參加任何政黨活動。

● 5日：針對大陸民用航空局自行啟用M503航路北向飛行及相關銜接航路，國安會開會研商，認為中方片面改變台海現狀，對區域和平造成嚴重衝擊，但業者仍不聽民航局勸阻，照飛不誤。美國國務院則表示，反對任一方片面採取行動改變兩岸現狀。

國外新聞：

● 1月1日：北韓領導人金正恩在元旦全國電視演說中挑釁，表示美國將永遠無法對北韓開戰，因北韓已發展出打擊美國本土全境的核武能力，「核按鈕一直在我桌上」；美國總統川普回應「我們等著看」。

● 3日：北韓透過雙方邊界板門店熱線電話聯絡南韓，討論可能參加2月南韓平昌冬奧相關事宜。北韓切斷此一溝通管道近兩年，如今重啟，堪稱朝鮮半島緊張情勢趨緩的重大突破。

● 5日：南韓宣布，北韓同意9日在板門店「和平之家」與南韓磋商參加冬奧，以及「改善兩韓關係相關事宜」。