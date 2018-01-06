救國團12處青年活動中心 經營至114年

2018-01-06 19:19 中央社 台北6日電



教育部日前預告將要廢止「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，救國團今天以新聞稿表示，根據相關落日條款，12處青年活動中心之類的住宿設施，將經營至114年2月。

由於母法「發展觀光條例」第24條第3項已在104年初修法刪除，教育部日前預告將要廢止「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」。救國團媒體聯絡人邱予宣今天告訴中央社記者，共有12處青年活動中心之類的住宿設施受到影響。

根據新聞稿，救國團青年活動中心是依政府指示，由救國團設置，以協助政府解決青少年問題。由於服務對象以青年學生為主，故後來行政院乃指示以教育部為目的事業主管機關。

救國團指出，發展觀光條例第24條第3項刪除後，對象涉及國軍英雄館、教師會館，及勞工中心等10種不同類型在內，非僅救國團青年活動中心；本條例第70條之2也規定，自104年修正施行後的10年內，應向地方主管機關申請旅館業登記、領取登記證及專用標識，青年活動中心仍可繼續經營，有10年的緩衝期。

救國團並說，劍潭活動中心的使用執照是宿舍，並無安養二字，且該中心附設終身學習中心已正式停辦，同時救國團已決定不再參加國際旅展。

救國團指出，青年活動中心迄今均合法經營，且為全國青年學生及社團辦理學校師生幹部訓練，青年學生休閒活動、公民訓練、童軍活動、戶外體驗教育、露營活動等等，各類建物的公安消防及保險等皆符合政府法規，對於擴大青年休閒活動及地方經濟發展，在地居民就業均有諸多貢獻。