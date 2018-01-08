AR結合公益 花旗聯合勸募活動讓募款變有趣

2018-01-08 00:00 聯合線上 劉鎮



Pokémon GO開拓了虛擬遊戲與真實世界結合的可能

2016年7月手機遊戲Pokémon GO正式開放下載。遊戲採用了任天堂風行多年的故事架構，透過AR技術（Augmented Reality，擴增實境），讓曾經在神奇寶貝時代成長的1980、1990世代看見熟悉的角色，活靈活現地出現在眼前並進行互動。

風靡一時的Pokémon GO利用虛實互動的特性，吸引無數玩家在街頭巷尾捕捉寶可夢，發掘過去不曾細心留意的變電箱、公園或景色。透過手機鏡頭，原本平凡無奇的角落在虛擬元素的疊加上變得趣味盎然，間接驅動了民眾往戶外走的意願。

科技與公益，在募款行動上AR解決了什麼?

不僅是遊戲產業，AR的應用在智慧型手機普及的現今已被廣泛使用，其應用可以非常多元化地滲入生活中，例如導航、室內設計、模擬系統皆有相當程度的發展。擴增實境將虛擬化技術加到使用者感官之上，讓使用者獲得現實中無法獲知的訊息，獲取更豐富的感受與體驗。然而如何透過科技觸動使用者，不僅是商業或遊戲體驗的重點考量，全世界的公益組織也同樣致力於運用科技讓募款效益極大化。

圖／花旗聯合勸募活動 提供 分享 facebook

如肯亞與美國的新創開發團隊Internet of Elephants，透過AR定位手機遊戲「Safari Central」，讓使用者可透過手機追蹤在城市裡走動的動物；運用科技將野生動物帶入城市與日常生活，藉此集結更多人的力量、關心動物生態保育，進而誘發捐款動機。

此外，2016年百度與伊利、芒果Ｖ基金會三方聯手，以「兒童安全」為方向，透過AR技術打造公益＋，聚焦兒童安全議題。使用者掃描伊利旗下三種牛奶口味所推出的公益專屬包裝後，可體驗AR科技的互動影片；原本對兒童來說枯燥的耳提面命或安全提醒，透過影片、動畫及擴增實境功能轉化為生動有趣的互動體驗，在遊戲同時達到引導與教育孩子的效果。這個計畫成為中國第一個兒童安全公益AR互聯網營銷的案例，在活動上線首日便有超過兩千萬次的頁面瀏覽次數。

花旗聯合勸募活動善用AR，拉近民眾與弱勢族群的距離

圖／花旗聯合勸募活動 提供 分享 facebook

透過AR技術能讓使用者有豐富想像與感知，配合適當的訊息指引，達到資訊傳遞的效果；這樣的過程宛如搭建一座溝通橋樑，讓弱勢朋友的生命故事更寫實地被體會與同理，縮小捐款者與受助者之間的距離。

台灣也不乏公益團體正嘗試透過AR這項技術，讓民眾可以在募款活動中體驗與受助對象同在的心情。第23屆花旗聯合勸募活動與風格鮮明的知名品牌emmaAparty合作，針對台灣面臨不同問題和需求的弱勢族群創作了一系列插畫明信片，同時與AR APP軟體開發業者合作，運用手機的相機鏡頭掃描明信片，就能讓插畫角色動起來，呈現虛擬角色與現實世界互動的視覺新感受；APP另有合照模式讓使用者能與插畫角色合影，並可上傳至社群網站與朋友分享好玩有趣的公益體驗，更希望透過社群分享帶來更多正向的影響。

虛實跨媒體的整合，讓捐款人更容易看見受助對象的需求，同時也觸動更多社會大眾對公益議題的關注；而藉由AR技術的助攻，插畫的文創趣味被更有效地發揮，也讓公益勸募走出一條有別於以往的行銷方式。為期四個月的「花旗聯合勸募活動」從即日起開跑至今年2月底止，想感受AR結合公益的趣味，可參與實體巡迴活動響應捐款100元獲得AR公益明信片，或至LINE Pay的愛心捐款平台在聯合勸募專頁響應活動，線上捐款後也能獲得AR公益明信片。