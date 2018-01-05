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婦聯會協商轉折 雷倩：有人誤導辜嚴倬雲

2018-01-05 11:41中央社 台北5日電

婦聯會主委雷倩。記者曾吉松/攝影
婦聯會主委雷倩。記者曾吉松/攝影
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婦聯會主委雷倩今天說，外界一直誤解前主委辜嚴倬雲不簽行政契約，事實上辜嚴倬雲主持的會議都決議要簽，但最後有些轉折，「她相信的人認為還可以更強硬面對，不認為政府會開鍘」。

中華民國婦女聯合會主委雷倩與內政部長葉俊榮、不當黨產處理委員會主委林(峰)正去年12月29日正式簽署行政契約備忘錄，婦聯會願捐出9成資產（新台幣343億元）給國庫，婦聯基金會等4大基金會董事1/3由政府派任，納入公共監督。

三方協商一度在去年12月22日破局，內政部撤換辜嚴倬雲，婦聯會隨即改選由雷倩出任主委，重啟與內政部的協商。

雷倩上午接受廣播專訪談及協商轉折時指出，外面一直誤解說辜嚴倬雲不要簽行政契約，實際上，從開始到辜嚴倬雲出國前，所有常委會都是辜嚴倬雲親自主持，每一個決議都是要簽，都在修正條件，以前的條件比現在壞很多。

雷倩說，「後來希望翻一個方向另外去協商的人，一直告訴我們說政府不會動辜嚴倬雲」，很多人認為婦聯會本來就不是附隨組織，黨產會的動作沒有正當性。

主持人追問，所以是有錯誤訊息誤導辜嚴倬雲？雷倩說，「辜嚴倬雲有很長一段時間沒有直接跟我們聯繫」，用傳真、email等方式傳遞訊息，有些不能確定是辜嚴倬雲的意思。但是否受家人影響？雷倩表示，她不能臆測。

她說，所以今天很多人罵婦聯會「跪地求饒」，說她是投降派，她一定要鄭重澄清。雷倩表示，很想問當時這些告訴辜嚴倬雲不會被撤換的人，今天怎麼面對辜嚴倬雲？

主持人再追問，這些人是誰、是前常務委員潘維剛嗎？雷倩說，這些人當然不是政府，政府很早就說他們可以撤換主委。因此等到辜嚴倬雲真正被撤，就產生非常大的變局。

雷倩指出，到最後有一些轉折，辜嚴倬雲的心情有轉折、方向有轉折，「她相信的人認為還可以更強硬面對，一直認為辜嚴倬雲不可能被撤換，她們不相信政府會開鍘」。這當中辜嚴倬雲也承受很多壓力，包括自己的壓力、家人的壓力和其他壓力，對於被撤換，辜嚴倬雲很心痛。

至於婦聯會有隱匿資產嗎？雷倩說，應該不可能。跟政府協商停擺兩個月，隱匿條款部分，政府原來希望只要有隱匿財產，全由辜嚴倬雲一人負責，並罰款兩倍，「我們誓死抵抗」，現在改為組織負責。

至於辜家是否有挪用侵吞婦聯會的錢？雷倩說，所有用途都是正當用途，有些方向可能有人會質疑，說侵吞可能是指沒帳的，但所有的帳都清清楚楚。

辜嚴倬雲雷倩婦聯會

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