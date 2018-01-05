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南投拚幸福　啟動20項施政願景

2018-01-05 11:20文 南投縣政府 提供

南投縣長林明溱就職3週年，縣府各局處首長日前在年終記者會上，化身武林高手，為未來20項施政施展拳腳。縣府近年減債有成，林明溱宣布學生免費營養午餐、假牙補助等政策將繼續執行，並加碼育兒津貼，林明溱說，｢關心縣民生活的小地方，就是大建設；做縣民需要的工作，就是拚幸福。」

記者會中林明溱帶領縣府團隊，用最流行的抖肩舞進場，搞笑逗趣的肢體動作，動感十足，展現「行動縣長‧行動團隊」活力，並透過網紅拍攝的小旅行影片，呈現縣內的觀光與建設。各局處長以｢武林大會」招式，展現20項重大願景，壓軸則由林明溱拼上最後一塊願景拼圖，象徵「拚了！」，突顯｢拚幸福、南投讚」的未來施政主軸。

縣長林明溱勤跑13鄉鎮市，親自會勘鄉間農路野溪，許多建設已有成果，團隊的行政效率...
縣長林明溱勤跑13鄉鎮市，親自會勘鄉間農路野溪，許多建設已有成果，團隊的行政效率也獲鄉親的肯定。 圖／南投縣政府 提供
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拚建設 施政滿意度竄升

林明溱娓娓道來上任3年的心情，他表示，每天都想著如何讓鄉親過更好的生活，目前許多建設已有成果，也有更多正在進行，團隊的行政效率也獲鄉親的肯定，2017年《天下雜誌》民調，施政滿意度排名從第15名躍進到第5名，締造歷年來新高紀錄，《周刊王》的民調中南投縣民的幸福感也在全國排名第3，未來也將繼續帶領縣政走向新風貌，讓13鄉鎮市的建設動起來，打造觀光首都的新願景。

在社會福利方面，縣府將推動長照2.0，將整建46處新據點，並提高生育補助費，第4胎提高到5萬元、第5胎提高至10萬元，並將新建兒少多功能館、並在竹山鎮開設第2間的托育資源中心，並逐年設立非營利幼兒園，提高老人假牙補助預算經費等，希望從幼兒到老人，建構更完善照護網絡。

拚景點 觀光熱力全開

而在｢觀光首都」的施政目標下，縣府端出20項重大願景施政，烏溪線有九九峰生態藝術園區、草屯手工藝智慧園區、橋聳雲天綠雕公園、埔里產業園區、福興溫泉區、清境高空觀景步道二期工程等串連，濁水溪線則有貓羅溪水環境改善計畫及人行景觀橋、旺來產業園區、雙龍瀑布、瑞龍瀑布、松柏嶺高空觀景台等連成一線，預估必能為南投全縣帶來另一波觀光旅遊新高峰。

縣府也將新闢南投市139丙線，及拓寬投86線道路，讓南投市區道路更便利，而針對鹿谷觀光車潮擁擠的問題，也將拓寬投55線道路，並陸續修復仁愛鄉投85線力行產業道路，施設集鹿橋下游運輸便道及各項基礎農路養護等，除方便農產運輸及民眾出入外，也將使南投長期以來的主要交通問題獲得進一步改善。

拚經濟　規劃青年住宅

林明溱表示包括青年住宅、解決耕地問題協助青農返鄉，以及解決農業缺工等，也都是要進一步努力的目標。另為讓鄉親有錢賺，吸引觀光人潮，縣府每年都會舉辦南投世界茶業博覽會，今年參觀人次再創50萬人次新高，營業總額也約達6千萬元。

2017南投燈會結合沙雕文化園區，參觀人次也突破451萬，經濟效益規模超過10億元；今年燈會將會擴大辦理，除施設水上人行景觀橋，連結燈會區與沙雕園區外，也將增加埔里水上燈區，相信必能帶來另一波商機，有利於地方的經濟發展。

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林明溱願景燈會人行青年住宅

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