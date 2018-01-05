國史館文獻館1229萬頁檔案 免費下載

2018-01-05 11:36 中央社 台北5日電



國史館今天宣布，為了讓使用者更加方便，即日起國史館280萬頁檔案和台灣文獻館949萬頁檔案，合計共1229萬頁，都提供數位檔免費下載功能，檔案開放再往前邁進一步。

國史館從民國105年8月起，透過網際網路開放檔案的數位檔，截至106年底已有超過280萬頁檔案提供線上閱覽，讓跨國、跨區域的使用者能便利取得檔案資料。

國史館今天宣布，為了讓使用者更加方便，即日起國史館280萬頁檔案和台灣文獻館949萬頁檔案，合計共1229萬頁，都提供數位檔免費下載功能。

另外，國史館指出，先前開放數位檔的「國民政府」檔案，也已完成19萬5000餘筆的分件作業，提供以「件」為單元的目錄查詢，讓研究者透過目錄檢索檔案時可以更加精準。

國史館說，「國民政府」是館內目前使用率僅次於「大溪檔案」的全宗，計有檔案7084卷、逾百萬頁，原本是以「卷」為單元提供目錄檢索，讀者查得每「卷」平均約含145頁圖檔，翻閱確認耗時費力。

國史館在106年投入人力，歷經1年作業時間，將逾百萬頁數位檔，逐一檢視分件，完成19萬5000餘筆「件」目錄，增加19萬5000餘筆檔案件名可供查檢，不但提升查詢的精確度，而且每「件」平均僅約5至6頁圖檔，因此可以大幅節省讀者確認查找標的時間。

國史館指出，自107年起還將加速提供線上數位檔案服務，檔案數位檔的上架頻率由原來的每季改為每月一次。國史館對於典藏檔案清查、解密及上網作業，也將持續不斷，充分落實「回歸法制，充分公開」原則，並不斷改善目錄及檢索系統功能，提供更迅速、優質的檔案服務，歡迎各界多加使用。