獨家／違法露營區重傷國土 跨部會六箭整頓

2018-01-04 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



國人瘋露營衍生國土危機，觀光局今首度召開跨部會議，盤點全台露營場地、法規，除將嚴格執行取締，本月建置出露營官方網站，陸續公布合法、非法露營地供民眾、業者及執法單位參考，另為保護消費者安全、權益，也將引用消保法等相關法規，訂定「露營區管理要點」，最快二月報行政院核定。

露營成為國人假日喜愛的休閒活動之一，但不少露營地區位在山坡地、水土保持脆弱地區，恐造成生態危機，林務局、水保局日前比對知名網站「露營喔」上千筆資料，查到多筆違規使用、非法佔用或違反水保法，但露營區牽涉多部會，國土、消費爭議多卻沒有統一規範，行政院指示觀光局邀集各機關檢討，昨召開首次跨部會議。

觀光局今下午邀集各縣市政府，以及農委會、經濟部、內政部、財政部、環保署、原民會等單位開會，敲定六大原則。觀光局副局長張錫聰表示，「露營窩」資料共有一千七百多家露營區，其中一千五百筆位在非都市土地，如農牧用地、林業用地、國家公園用地、尚未編定土地等，各機關已陸續盤點，確認合法露營區分佈。

其次是盤點刑事、行政相關法令，露營區若涉及侵佔國有地等，刑事責任部分由檢方偵辦，但若是違反水保法、山坡地保育條例、國有財產法等，場地盤點出爐後將嚴加取締；至於民眾自行到公園、草皮搭帳篷露營不在管轄範圍。

張錫聰表示，也藉消費者力量介入，觀光局將於本月內設置露營平台，對內提供政府單位聯繫之外，對外將公布合法業者讓消費者選擇，提供業者正確訊息，收費、消防、消費者權益等規範及設置露營區流程圖等；下一階段則將公布非法業者，尤其位於土石流潛勢區、地質敏感或山崩地區等，提醒民眾切勿前往，也能同時讓執法單位取締裁罰，檢方看到公佈資訊也可追溯。

消費爭議方面，消基會日前曾指觀光局應訂初定型化契約。張錫聰表示，消費者安全、權益方面，經盤點消保法、商業登記法等相關法令，將擬定「露營區管理要點」，提醒業者針對消費者權益、消防救護、緊急應變救護或大型活動等相關規範，最快二月報行政院核定。

由於露營地涉及各部會，張錫聰表示，地方主管單位尊重各地首長決定，若位於原民區、農業區等可由原民局、農業處等管轄，但若地方首長未指定，則由觀光單位主政做平台協調各單位，場域、法規將持續盤點，「總要跨出第一步」。