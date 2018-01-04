山坡地開發露營區 超過1公頃要環評

2018-01-04 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



違規露營區層出不窮，不僅造成國土傷害，也可能威脅人民安全。環保署副署長詹順貴表示，近期露營區亂象層出不窮，水保局清查有的在土石流潛勢區、有的在特定水保區等都違反水保法。環保署已經規畫未來於山坡地開闢露營區，超過1公頃就要環評，最快1月中對外預告。

山坡地開發亂象長期存在，違規露營區近年來更受到關注。水保局去年底因各界關注，於新竹縣、南投縣、台中太平、台東東河等露營熱區透過衛星加強查察。水保局統計去年共通報五千五百卅一件可能違規點，於地方政府實際勘查後，確認含露營區在內等違規開發有299件，水保局將違規點交給地方政府查處。

現行環評只有規定風景區、遊憩用地、國家公園等開發為露營區需要進行環評。環保署副署長詹順貴表示，環保署已經規畫未來山坡地開闢露營區超過一公頃就要環評。詹順貴表示，目前內部正在研議法規中，因亂象嚴重，所以才決定於環評認定標準中新增這個規定，最快1月中對外預告。詹順貴說，這至少是建立一個門檻，如果業者非要做露營區，於環評建立把關篩選機制。

至於日前林務局、水保局比對知名網站露營窩上的平台資料，有118處有違法疑慮。兩單位確認後，除了已經要求搬移的違規業者之外，現在有6處在期限改正中，林務局林政管理組組長黃麗萍指出，業者3個月內要恢復苗木造林，若未改正，就解除合約。水保局監測管理組組長陳重光也表示，已確認11處位在土石流潛勢區，2處位在特定水保區、14處於山坡地，都違反水保法，已要求地方政府查處。