國語日報內部改選紛爭落幕 前董事長林昭賢低調卸任

2018-01-04 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



國語日報前董事長林昭賢於去年12月低調卸任。報系資料照 分享 facebook 國語日報社去年因內部改選紛爭，鬧得沸沸揚揚，連帶掀起與教育部的主導權之爭。教育部去年向法院聲請解除國語日報全體董事，台北地方法院今天傍晚公布裁定結果，確定駁回教育部聲請。但也因此意外發現，國語日報前任董事長林昭賢已於去年12月低調請辭，目前由原任董事的蔣竹君暫代董事長兼社長。

國語日報董事會去年鬧內鬨，2014年就任的前董事長林昭賢，因中研院院士曾永義等4名董事未出席開會，認定其喪失董事資格，作成決議不符程序；而另一方則認為，林昭賢早已於2月任期屆滿，卻遲遲不願改選，強占董事長一職，雙方因而對簿公堂，曾永義等人遭判敗訴。

國語日報社常務董事陳清溪指出，蔣竹君在報社有54年資歷，夠了解報社運作及組織，因此被常務董事推選出來暫代董事長，至於何時才會進行正式改選，決定新任董事長，他表示後續將會再討論，因報社目前仍存在許多問題，包括人員組織、報社運作及定位等都待確認，最近又碰上裁定結果出爐，若確定國語日報社並非政府捐資成立的財團法人，預計能加快腳步進行內部整合。

去年10月，蔣竹君等12位董事曾於6月2日向教育部檢舉林昭賢董事長違反民法、報社章程、非訟事件法，以及不遵主管機關監督命令等。前董事長林昭賢於2014年5月上任，去年12月25日低調請辭，由被董事群推派出的蔣竹君出任暫代職務迄今。據了解，蔣竹君曾任國語日報社副社長兼總編輯，去年9月曾針對董事紛爭一事以「讓國語日報為社會留一塊淨土」一文投書《聯合報》。