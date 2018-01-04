鍾華瑄擺脫體重負擔 蛻變十大傑出青年

2018-01-04 11:56 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



獲得 2017 年十大傑出青年的鍾華瑄於國中時經醫師診斷為自閉症患者，她透過畫作展現創作天份，然而破百公斤的體重導致鍾華瑄漸漸出現手腳麻木、行動吃力等症狀，也影響她最愛的繪畫創作。