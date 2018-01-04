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鍾華瑄擺脫體重負擔 蛻變十大傑出青年

2018-01-04 11:56聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

獲得 2017 年十大傑出青年的鍾華瑄於國中時經醫師診斷為自閉患者，她透過畫作展現創作天份，然而破百公斤的體重導致鍾華瑄漸漸出現手腳麻木、行動吃力等症狀，也影響她最愛的繪畫創作。

在經過台北醫學大學體重管理中心評估，接受袖狀胃減重手術後，成功卸下近 60 公斤的體重，瘦下來後手麻、疲憊感不見了，思路清晰，創作靈感更是源源不絕。

獲得 2017 年十大傑出青年的鍾華瑄（右三）經過台北醫學大學體重管理中心評估，...
獲得 2017 年十大傑出青年的鍾華瑄（右三）經過台北醫學大學體重管理中心評估，接受袖狀胃減重手術後，原本破百公斤的體重，減了近 60 公斤，瘦下來後手麻、疲憊感不見了，思路清晰，創作靈感更是源源不絕。記者胡經周／攝影
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獲得 2017 年十大傑出青年的鍾華瑄經過台北醫學大學體重管理中心評估，接受袖狀...
獲得 2017 年十大傑出青年的鍾華瑄經過台北醫學大學體重管理中心評估，接受袖狀胃減重手術後，原本破百公斤的體重，減了近 60 公斤，瘦下來後手麻、疲憊感不見了，思路清晰，創作靈感更是源源不絕。記者胡經周／攝影
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患者自閉北醫

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