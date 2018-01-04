國土還沒開始分類規劃 國土大戰已經展開

2018-01-04 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



國土計畫森林區解編，遭外界認為，這是為了增加開發、讓清境解套；學者認為，國土計畫法還沒實施，各單位開始進行搶地大戰，若不能拋棄本位主義，各目的事業主管機關忙著保衛自己管轄的「領土」，國土功能分區與分類還沒開始劃，就已經在亂了，將來進一步編定使用地時，更會演成一場國土戰爭。

根據國土規劃法草案，未來已經沒有森林區，森林範圍變成不同的樣態分別列為國保一、國保二，中研院退休研究員楊重信表示，農委會林務局已經規劃出一個林產地，且未來林產地會納入農業發展地區，他認為這件事並不好，他認為森林區應該整個納入國保區；未來搭配組改，林業要進入環資部，但林務局又要求生產林與森林遊樂區歸農委會管轄，他認為，林務局此舉，是在與未來環資部爭地。

楊重信表示，國土計畫法修正，他花了一年的時間幫城鄉分署，主持一個諮詢平台；但演變到現在，看起來像是各目的事業主管機關的大分贓；除了森林區以外，組改中，還有國家公園至今還不知道花落誰家，這些機關忙著保衛自己管轄的區域，國土分類還沒開始劃定，就開始亂了。