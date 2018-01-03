國土計畫法擬將森林區降級保護 環團：林聰賢下台

2018-01-03 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，國土計畫劃定的「森林區」要從「國土保育一」鬆綁為「國土保育二」，根本是「政策髮夾彎」，要替「清境」等高山開發解套。圖/本報系資料照片 分享 facebook 為因應氣候變遷、確保國土安全、保育自然等，內政部正在草擬「全國國土計畫法草案」。民進黨立委劉建國、環保團體今天質疑，農委會要將草案中關於森林區的保護等級，由一級保護降級為二級保護，目的是為廢除山坡地及森林的保育、鬆綁開發。環團批評草案「騙很大」，要求農委會主委林聰賢下台。

內政部營建署城鄉發展分署長陳繼鳴表示，目前相關計畫都還在擬定當中，相關單位會將環團有疑慮的部分列出，並作出回應，讓社會檢視。

劉建國說，國土計畫法相關單位召開多次公聽會，希望能針對森林及山坡地維持一定的保護；台灣的霾害愈來愈嚴重，森林保護、山坡地植物，是抑制揚塵的最好方式之一，不知內政部為何打算降級保護，應向社會說明，他期待行政院長賴清德、林聰賢，要慎重擬定這部國土保育大法。 台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，國土計畫劃定的「森林區」要從「國土保育一」鬆綁為「國土保育二」，根本是「政策髮夾彎」，要替「清境」等高山開發解套。圖/本報系資料照片 分享 facebook

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉指出，去年核定的全國保育計畫，原本將山坡地列為二級保育區，但農委會日前卻修正，「連六級坡都不需加強保育」，大開保育倒車，將來水庫淤積情況恐更嚴重。

粘麗玉表示，國土計畫劃定的「森林區」要從「國土保育一」鬆綁為「國土保育二」，根本是「政策髮夾彎」，要替「清境」等高山開發解套。法規的主管機關是農委會，環團要求林聰賢下台負責。