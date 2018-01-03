首次同志人權政策報告「人權不應流於口號」

2018-01-03 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



台灣同志諮詢熱線協會今天公布「2017台灣同志人權政策檢視報告」檢視14個面向、27個議題的台灣同志人權與政策現況。同志諮詢熱線秘書長蔡瑩芝表示，「蔡政府不應只是把人權掛嘴邊」，而是應積極落實各項政策。 台灣同志諮詢熱線協會今天公布「2017台灣同志人權政策檢視報告」檢視14個面向、27個議題的台灣同志人權與政策現況。記者林良齊／攝影 分享 facebook

同志諮詢熱線提出4項建議，包括政府應制訂法律政策保障同志人權，改善既有法律政策同志人權議題的實際落實情況，也針對第一線工作人員提供多元性別平等的課程；政府部會進行性別統計時，也應在適當項目加入性傾向、性別認同的選項，並針對同志研究。

熱線也呼籲，政府應投入資源積極進行基於性平概念的社會教育，同時加強宣導建立多元友善的職場；政府應於政策及宣導上減少性別刻板的設計與用詞，積極處理因性別刻板印象而對跨性別或陰陽人族群所造成的政策排除效應。

與會的政治大學社會工作所教授王增勇表示，雖然去年大法官釋憲宣布婚姻限制1男1女違憲後，但這才只是開始而已，不期待只是煙火式的，只要有1位同志的人權還未完全，「熱線就應該公布更多的人權報告」。

立法委員尤美女則說，雖然表面看起來是平等的社會，但歧視依舊無所不在，可能不只民眾沒看到、有時連政府都沒看到，以性別工作平等為例，據日前的調查顯示，有4成的同志認為在職場出櫃可能影響升遷、5成的跨性別者受到騷擾，呼籲勞動部應把友善性別職場的選拔也納入LGBTI各族群。她也提出性別工作平等法修法草案，把各種性傾向也納入。

蔡瑩芝表示，為了讓台灣成為一個亞洲最友善同志的國家，建議政府應落實各項建言，不只婚姻平權成為亞洲第一，而是一個能夠真正落實人權國家理念，保障同志人權，也平等對待所有公民的進步國家。