神回顧／果然功德無量！年度「台灣幹話王」冠軍是他

2018-01-01 15:29 聯合新聞網 DailyView網路溫度計



說好不要「蔣幹畫」！

回顧整個2017年，不忍說根本是幹話盡出的一年。勞團抗議的人民聲音被立委嗆成「放錄音帶」；誘姦性侵議題被退休肥貓扯成「沒被抓到就合法」；總統大大對著悲憤勞工嘲弄「去跟你們老闆講」，政客與官員、大老闆們聯合起來對全台放送白目金句，簡直意圖使人森77。

今天DailyView運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查從2017年01月01日到2017年12月29日，將近一年的時間，觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，到底有哪些讓網友討論度破表、一張人嘴吐不出象牙的「幹話王」！

NO.10 過勞診斷師 蕭明仁

彰化活力旺企業協會榮譽理事長蕭明仁在勞基法修法公聽會中一句「勞工沒有過勞死」，簡直驚天地動鬼神，讓全體勞工拳頭硬得不得了！

雖然他事後趕緊滅火表示「勞工是我很重要的夥伴，不幸往生有複雜因素不只是勞動」，恐怕也無法挽救他成為超級豬隊友的事實。到了這個地步才說身為一位企業主，不捨員工身心受累，怎麼不事前提早準備，就從先別亂說話惹火勞工開始吧！

幹話金句

「台灣哪有勞工過勞死？我敢說幾乎沒有！」

「如果有過勞死，他本身可能有病！」

NO.9 養魚大亨 徐旭東

紀錄片《看見台灣》導演齊柏林不幸身亡，讓亞泥花蓮新城山礦場的崩毀情況備受議論。亞泥董事長徐旭東強調自己很愛環境，「不想擴大才挖深，挖深後儲水可以養魚」，被狂批乾脆去開水族館。

雖然經濟部長李世光幫腔說這是「全球重要典範」，仍被許多環團、地質專家與民眾認為胡扯，環保署副署長詹順貴也罵他「好像不是跟別人活在同時代」，不懂體諒人民怒火。

幹話金句

「我不愛台灣嗎？難道我會要把台灣搞到一塌糊塗嗎？可不可以對我公平一點？」

「就是因為不想擴大才挖深，反而更花工夫、更花錢。」

「挖深後的儲水可以更深，未來復育時還可以養魚，這些都是為了環境生態保持。」

NO.8 高級守法人 郭冠英

自稱「高級外省人」的前新聞局駐外官員，曾高談闊論發表「辱台言論」，退休還能狂領高薪惹議。這回再狂言稱林奕含事件中疑似被指為狼師的陳星是「正人君子」，更誇張表示「性侵沒抓到就合法」，這款荒謬言論讓他直接成為幹話王潛力股。

幹話金句

「性侵沒被抓到就合法，當時如果沒有提出告訴，這件事情就是合法的，難道台南女兒比較不能侵犯？」

「我要是碰到一個未成年女生可能也會被誘惑，這常有的事嘛！」

「張學良年輕的時候，大概15歲的時候也被一個長輩誘姦，後來不是也沒有事嗎？」

NO.7 忍之煉金術師 徐重仁

2017年最夯的社群小編「全聯小編」，簡直就是在「天時地利人很棒」的環境中栽培出來，除了優秀的話題操作，還要歸功於全聯老總徐重仁在新書發表會上的出包言論「年輕人很會花錢」、「忍耐工作老闆會看到」，一秒惹怒年輕人灌爆粉絲專頁表達不滿。

老闆隨口一句話，就害小編戴鋼盔，全聯編編只好不屈不撓，用戲謔口吻來插花再度引爆話題，只能說這一切不知道誰是豬隊友誰是神救援，快勸勸大老闆別跟新台幣過不去，得罪年輕消費族群可是得不償失啊！（但最近全聯超強甜點系列好像又成為神救援的一等功臣惹，只能說人在美食前不得不低頭啊！）

幹話金句

「低薪還一直出國去玩，現在台灣的年輕人很會花錢。」

「年輕人不要計較薪水比別人低，忍耐不計較，好好工作有一天老闆就會看到。」

NO.6 天才加班王 徐國勇

勞基法「一例一休」修法有條件鬆綁七休一，但是勞工朋友對於修法內容可不依。行政院發言人徐國勇說，這版本其實好棒棒，沒減假、沒加工時、沒少加班費，而且如果堅持要七休一，這樣想規劃出國的勞工朋友們怎麼積假啊？

這神邏輯計算法一講下去，馬上被網友譙到翻：「這種幹話可以得諾貝爾獎了」、「姑婆勇是沒工作過嗎」、「超越KMT的天才出現了」、「放假出國用事假用特休關七休一屁事啊」；還有把老人年金發放比喻成放煙火也被狂轟，只能說想舉例要用用腦袋，別被文字遊戲混過去呀！

幹話金句

「有七休一怎麼積假去玩？」

「相信台灣好老闆佔多數！」

「年金像是放煙火，放完就沒了，兩年後發完沒有留下什麼，但蓋軌道的效益是可以一直延續下去的。」

NO.5 做操小天使 林美珠

2017年，可以說是勞工們爆氣的一年，就是有人要說一些幹話惹怒人！總統蔡英文的表姊、勞動部長林美珠被網友點名的幹話也不少，最讓人怒氣飆升的是蝶戀花遊覽車翻覆事件發生後檢討司機過勞問題時，說出「車門關起來可以做操」等不夠體諒司機實際辛勞的話，之後還讚勞基法越修越好，不食人間煙火的說法讓網友無奈不已「姊姊別這樣好嗎」。

幹話金句

「駕駛等待時間如果沒有『受到雇主拘束』，就算休息。車門關起來也可以去散步、睡覺、做操和聽音樂。」

「勞檢是最後手段，希望企業會自律。」

「勞基法修法是越修越漂亮。」

NO.4 慣老闆特助 蔡英文

「別學總統講幹話！」可能會成為今年朋友之間的愛用語，流行起來不是開玩笑的！當面對勞工笑著回「去跟你老闆說」，開玩笑的語氣惹怒民眾，叫大家不用再大聲的說法也讓支持者感到失望。

另外一定要提到的是，2016年底小英對著鏡頭哽咽說「勞工是最軟的一塊」雖然不算今年的幹話，但對照民進黨對勞基法修法的立場與態度，這句話根本已成為人民心中的超級幹話！

幹話金句

「這不是跟我說，去跟你老闆說。」

「有事大聲講，但我聽到後就不必再大聲。」

2016年幹話金句延燒到今年更紅：「勞工是民進黨心裡最軟的一塊。」

NO.3 賤民大統領 王應傑

台灣人有多愚、有多賤？讓台北市商業會理事長王應傑說給你聽聽！他出席台灣競爭力論壇的時候說，中國這30年來有翻天覆地的進步，許多一級、二級城市都已超越台北，已經成為全世界第二大的經濟體，但台灣卻有很多沒有到過中國的「愚民」、「賤民」，根本不知道中國有多進步。

這麼狂的說法惹來網友暴怒的炮轟，認為他打從心裡看不起台灣人，事後王應傑也為此事道歉，自稱其實是「心直口快」，再度被嘲諷這理由還真好用！

幹話金句

「台灣很多沒到過中國大陸的愚民、賤民，根本不知道中國大陸有多進步。」

NO.2 我們這一家 柯文哲

明明是講幹話，施鹽阿北為何也來參一咖？雖然平均每月一施鹽，但IQ158的柯文哲講話其實很少被網友罵成幹話，不過認真一查，欸！還是有！被問到勞基法修法後鬆綁七休一，是否容許北市府管轄的台北市立聯合醫院連續上班12天，柯P大大露出招牌驕傲臉說自己不能算，因為他可以「連續工作20個月」，這真的只能說，人家問A你幹嘛去答B？

還有還有，在雙城論壇柯P說兩岸關係就像夫妻，床頭吵床尾和，「兩岸一家親」，也被網友狂批亂講話、多說多錯！

幹話金句

「我是可以連續工作20個月！」

「兩岸一家親，床頭吵、床尾和。」

NO.1 功德施主 賴清德

燈燈燈，萬眾期待、不負眾望，果然還是今年最夯「功德王」賴清德拿下第一名幹話王寶座！這樣的結果相信各位網友完全不意外，光是簡單列一列，知名幹話就有四句，包括勸世功德說、老闆佛心不整人說，都讓網友氣到幾乎磨壞整排牙齒！

從超高好評到幹話崩壞，賴清德完美示範什麼叫「一失言成千夫指」，看看網友的怒火幾乎燒爛薪資條，2017幹話王冠軍就頒給他了啦！

幹話金句

「消防員捕蜂抓蛇是一種做功德的事情。」

「照服員薪水3萬元若太少，就當做功德。」

「公司不會故意排整人班表。」

「員工在吃飯了，怎麼會算是工時？」

更多關於年度幹話王的調查！請詳見>>> 神回顧／一支嘴胡纍纍！2017年「台灣幹話王」冠軍出爐【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網 http://dailyview.tw 》；《DailyView網路溫度計粉絲團 www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年01月01日至2017年12月29日，近一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2017幹話王』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」