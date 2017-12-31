聯合報一周大事12/24~12/30

2017-12-31 02:00 聯合報 台北訊



國內新聞：

● 24日：蔡英文總統表示，她的最低工資夢想數字是3萬元，可先從長照人力著手拉動薪資。衛福部呼應通過修正長照給付與支付基準制度，將民眾使用長照的支付額度自最高3萬150元，調整為最高3萬6180元，明年元旦實施。

● 26日：第二代晶片護照開放申請，卻被網友爆料內頁桃園國際機場的圖片是美國華府杜勒斯機場，外交部坦承繪製圖案時，誤採擷取自網路錯誤標示為桃園國際機場的圖案。誤植圖片的護照印製20萬本，發出285本，將通知領取的民眾免費更換。

● 29日：遭質疑是國民黨附隨組織的婦聯會，與內政部、黨產會簽訂行政契約備忘錄。婦聯會承諾捐出9成、343億元，用於長照、榮民醫療、社福、家暴性侵防治。

國外新聞：

● 24日：秘魯總統庫辛斯基以人道為由，特赦因貪腐和違反人權而遭判刑25年的前總統藤森謙也，但引發全國反彈，痛批是手法粗糙的政治交易，反對民眾走上街頭抗議。

● 27日：南韓針對2015年「韓日慰安婦問題協議」發表調查報告，表示前總統朴槿惠隱瞞部分對日本讓步的談判過程與內容，且未在協議達成前充分聽取受害人立場。此報告可能導致韓日關係生變。