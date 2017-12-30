32人大家庭 相約公益救弱勢

2017-12-30 17:30 中央社 台北30日電



現代社會步伐快速，人與人距離容易疏遠，即便是身為一家人，聯絡的次數可能也少之又少。不過，卻有32人大家庭成員堅持每週相聚聯繫，更相約做公益、幫助弱勢團體。

世界和平婦女會25週年慶及全國幸福家庭表揚今天在台北圓山大飯店舉行，以誠實守信、勤儉持家為家訓的周再發，四代同堂32人大家庭，獲得慈孝家庭的表揚。

周再發家族是由爸爸周再發與太太、6名女兒與6名女婿、一名兒子及媳婦、15名孫子及一名曾孫組合而成的32人大家庭。特別的是，從老到幼都有人得過不同的獎，包含總統教育獎、青年創業楷模等。

談到家庭成員得獎豐碩原因，家族中的2女兒周麗玲告訴中央社記者，雖然大家沒有同住在一個屋簷下，但他們每週都會相聚至少一次，她認為家庭中互助、扶持力量，是可以讓每個成員可以一直往前走的動力之一。

周麗玲指出，爸爸媽媽從小教導他們守本分、做自己能做的，每個家庭成員不一定能做什麼大事奉獻社會，但都能把自己的角色扮演好、回饋社會，像是他們會發揮人多勢眾的力量，一同支持弱勢團體、送愛到育幼院。

周麗玲舉例，家裡常會發起撲滿捐款行動，並透過家庭大大小小成員的號召，讓每個成員身邊的朋友、同事，能一同幫助、支持弱勢團體，目前已經幫助過唐氏症基金會，脊髓損傷基金會及罕見疾病基金會等。

周麗玲表示，她從小就能感受到爸爸媽媽對他們的付出，做公益不僅只是幫助弱勢，也讓孩子學習手心向下的精神。

除了表揚全國幸福家庭外，世界和平婦女會今天也舉行25週年慶，世界和平婦女會台灣總會理事長林理俐致詞表示，世界和平婦女會走過25年，已經過四分之一個世紀，婦女會會繼續帶著「讓不可能變成可能」的精神開始另一個25年。