親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞基法修法爭議
立院法案大清倉
藍綠各黨拚2018
婦聯會爭議延燒
全台空汙嚴重化
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

跨年不留台北 馬英九要到高雄逛夜市、參加升旗

廣電三法重啟修法 黨政軍等3條款優先

2017-12-30 17:30中央社 台北30日電

歷經多年多完成修法，105年生效施行的「廣電三法」，為因應數位匯流，明年將再啟動修法，但為免曠日廢時，NCC傾向明年初優先修黨政軍、分組付費及必載頻道等3條款。

廣電三法包括「有線廣播電視法」、「廣播電視法」、以及「衛星廣播電視法」，因爭議多時，修正案在民國104年12月18日於立法院三讀修正通過，105年1月8日才生效施行。

不過，施行以來，各界對於黨政軍條款「不合時宜」已有共識，國家通訊傳播委員會（NCC）計畫修訂廣電三法，並參考各界所提出包括黨政軍條款阻礙產業發展，以及「拉齊管制」有線電視、中華電信MOD及新興產業OTT的不公平競爭等議題。

NCC在25日召開會議，討論修法內容及方向。副主委翁柏宗接受中央社記者訪問時說，考量輕重緩急，以黨政軍、分組付費及必載頻道等條款，將優先處理；至於有委員主張「三法合一」修訂，由於未達共識，還需進一步討論。

據知情人士透露，為解決黨政軍、分組付費及必載頻道等急迫性問題，將先提出單條修正，條文最快明年3月前就會送進立法院；建構新媒體環境，原三法整併後的「廣電大法」則可望在取得社會共識後，在明年底或後年送審。

其中，黨政軍不得投資媒體條款，NCC認為，被投資人無法拒絕有黨政背景的投資人惡意投資，未來恐成為特定人士、企業報復手段，NCC研擬要求惡意投資的投資人，出清股份或開罰警惕，不能讓股東完全沒責任，但詳細作法仍未有共識。

也就是說，屏東縣議員宋麗華在公開市場購買一張台數科股票，以「黨政軍條款」卡住台數科併購東森新聞股權交易案，將有所規範。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚對中央社記者表示，「黨政軍條款該管制的不是政黨而是政府！」台灣媒體市場已成熟，可反映多元立場聲音，也無特定媒體掌控高占有率，建議應全面放寬黨政軍投資限制，但要限制政府可投資但不得控制媒體經營權，放手交給民間自由發揮。

至於分組付費部分，NCC已提出草案，鬆綁新台幣600元天花板資費上限、頻道商可自組付費套餐組合並訂價，預計107年1月底前將辦公聽會，最快108年上路。

另外，數據分析公司Zenith所做研究指出，網路已超越電視，成為全球最大的廣告媒介，其中網路巨擘谷歌（Google）與社群網站龍頭臉書（facebook），去年吸納全球廣告總費用的1/5，佔比是5年前的2倍，增長速度驚人。

有委員建議，因應數位匯流，「廣電三法」修法時也應將臉書、YouTube、Google等境外公司或愛奇藝等OTT業者納管，雖25日委員會沒有討論，不過，翁柏宗說，這部分也不排除列為優先修法條文。

NCC立法院廣告
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

媽媽DIY輔具 是愛也是辛酸

2017-12-30 13:29

罕病女孩 彈琴作曲還畫LINE貼圖

2017-12-30 13:25

基本工資調漲 107年多項新制攸關荷包

2017-12-30 13:21

謝里法創作不墜 引領台灣美術史研究

2017-12-30 13:13

斑馬線變驚魂路 賀陳旦：推更多友善作為

2017-12-30 13:07

前世情人送別余光中…螢幕閃過綠委錯字輓聯

2017-12-30 11:00

艦長一句「吞回去！」 海巡弟兄眼淚、嘔吐物吞下肚

2017-12-30 10:00

吳念真、謝里法 獲政院文化獎獲百萬元獎金

2017-12-30 09:22

余光中告別式4女詩文詠慈父 馬吳各界致祭

2017-12-29 23:40

輓聯有錯字 管碧玲：無心之過希望余光中含笑九泉

2017-12-29 18:52

永懷余光中 馬英九：二等景星勳章也不足表彰其貢獻

2017-12-29 17:33

法務部喜迎新年 邱太三為地檢署爭取3批生力軍上路

2017-12-29 17:32

「余英時人文研究獎」提拔後進 勉勵年輕學者投身人文領域

2017-12-29 14:20

被腦殘決策套死…為何台灣淪為蚊子館王國？

2017-12-27 13:24

多元數位學習 中市引進PaGamO線上遊戲共學平台

2017-12-27 10:30
看更多

熱門文章

「雞排攤前的軍魂」預校生立正買雞排 萬餘網友按讚

2017-12-30 09:30

ADIZ擋不住的海軍指揮官 張鳳強昨日退伍

2017-12-30 11:29

謝長廷深夜再批陳菊新書「妖魔化別人」 要求轉型正義

2017-12-30 01:03

請幕僚吃什麼早餐？蔡英文：吃摩斯 因為它明年加薪

2017-12-30 14:28

民進黨民調打臉勞動部 近6成民眾贊成勞基法修法

2017-12-30 11:39

總統年終談話請出無人機 這3字仍然鐵打不動

2017-12-30 08:00

評蔡總統年終談話 江啟臣：她沒有告訴國人真相

2017-12-30 14:28

過勞退散！抗議修勞基法 民進黨台中黨部貼滿「符咒」

2017-12-30 11:32

海官學生貼標語抗議家長 黃曙光：不嚴懲 會適當警告

2017-12-30 17:43

海軍推跨年ＭＶ 雄三呼嘯升空保護大家追求夢想

2017-12-30 10:08

見他如見到馬英九 政治人物的「分身」們

2017-12-30 09:00

海軍陸戰隊元月一日全軍換裝數位虎斑迷彩服

2017-12-30 18:10

婦聯會多捐38億元 七成將用於榮民醫療

2017-12-29 23:01

砍蔣銅像為轉型正義? 孫大千：我若是蔡總統 會道歉

2017-12-30 10:13

外交部：錯印護照共55萬本 都未付款

2017-12-30 19:32

布局參選新北市長？侯友宜、蘇貞昌、周錫瑋昨晚宴同席

2017-12-30 16:05

挑燈夜戰大清倉！立院1天三讀32法案

2017-12-29 23:58

勞動部民調反勞基法修法 何欣純嗆：我們的民調挺修法

2017-12-30 12:10

「不應該是我」獲行政院文化獎 吳念真捐百萬獎金助弱勢

2017-12-30 13:53

國民黨議員評3母雞：都不夠力！

2017-12-30 13:20

艦長一句「吞回去！」 海巡弟兄眼淚、嘔吐物吞下肚

2017-12-30 10:00

婦聯會簽備忘錄 雷倩：師法父親 活著才有希望

2017-12-30 12:36

不卑不亢穩住兩岸、走向國際　江啟臣：蔡英文過於樂觀

2017-12-30 16:06

場外抗議勞基法 賴清德場內喊：企業要加薪

2017-12-30 15:27

誰選新北？ 周錫瑋：民調不能正確反映結果

2017-12-30 15:36

民進黨打臉勞動部 總統談話埋玄機？

2017-12-30 13:09

余光中告別式4女詩文詠慈父 馬吳各界致祭

2017-12-29 23:40

前世情人送別余光中…螢幕閃過綠委錯字輓聯

2017-12-30 11:00

修內頁圖樣 新版護照擬明年2月重新發行

2017-12-30 13:02

婦聯會將如鳳凰轉型…「留得青山在」雷倩痛苦決定

2017-12-30 00:22

基竹嘉市長／綠營主將已備戰 藍營還不明朗

2017-12-30 00:06

勞基法修法釋討論空間？徐國勇：總統不是這樣說的

2017-12-30 11:58

「劈孩子」故事改變她…「未來交上帝」辜嚴寧可退讓

2017-12-30 00:15

基竹嘉市長╱綠找優勢拚連任 藍待整合

2017-12-30 00:20

新聞幕後／各讓一步三轉折 終於簽了

2017-12-30 00:08

【即時短評】別快跟勞工分手了還以為戀愛ing

2017-12-30 12:11

民進黨南市長初選 黨員高喊開除陳亭妃、黃偉哲

2017-12-29 22:42

立法院開夜車清倉法案 本會期通過91案

2017-12-30 00:54

調回龔中誠 李大維駁斥「高層拔官說」

2017-12-29 23:58

婦聯會簽備忘錄 「只能選擇哪條路比較不壞」

2017-12-30 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top