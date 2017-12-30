廣電三法重啟修法 黨政軍等3條款優先

2017-12-30 17:30 中央社 台北30日電



歷經多年多完成修法，105年生效施行的「廣電三法」，為因應數位匯流，明年將再啟動修法，但為免曠日廢時，NCC傾向明年初優先修黨政軍、分組付費及必載頻道等3條款。

廣電三法包括「有線廣播電視法」、「廣播電視法」、以及「衛星廣播電視法」，因爭議多時，修正案在民國104年12月18日於立法院三讀修正通過，105年1月8日才生效施行。

不過，施行以來，各界對於黨政軍條款「不合時宜」已有共識，國家通訊傳播委員會（NCC）計畫修訂廣電三法，並參考各界所提出包括黨政軍條款阻礙產業發展，以及「拉齊管制」有線電視、中華電信MOD及新興產業OTT的不公平競爭等議題。

NCC在25日召開會議，討論修法內容及方向。副主委翁柏宗接受中央社記者訪問時說，考量輕重緩急，以黨政軍、分組付費及必載頻道等條款，將優先處理；至於有委員主張「三法合一」修訂，由於未達共識，還需進一步討論。

據知情人士透露，為解決黨政軍、分組付費及必載頻道等急迫性問題，將先提出單條修正，條文最快明年3月前就會送進立法院；建構新媒體環境，原三法整併後的「廣電大法」則可望在取得社會共識後，在明年底或後年送審。

其中，黨政軍不得投資媒體條款，NCC認為，被投資人無法拒絕有黨政背景的投資人惡意投資，未來恐成為特定人士、企業報復手段，NCC研擬要求惡意投資的投資人，出清股份或開罰警惕，不能讓股東完全沒責任，但詳細作法仍未有共識。

也就是說，屏東縣議員宋麗華在公開市場購買一張台數科股票，以「黨政軍條款」卡住台數科併購東森新聞股權交易案，將有所規範。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚對中央社記者表示，「黨政軍條款該管制的不是政黨而是政府！」台灣媒體市場已成熟，可反映多元立場聲音，也無特定媒體掌控高占有率，建議應全面放寬黨政軍投資限制，但要限制政府可投資但不得控制媒體經營權，放手交給民間自由發揮。

至於分組付費部分，NCC已提出草案，鬆綁新台幣600元天花板資費上限、頻道商可自組付費套餐組合並訂價，預計107年1月底前將辦公聽會，最快108年上路。

另外，數據分析公司Zenith所做研究指出，網路已超越電視，成為全球最大的廣告媒介，其中網路巨擘谷歌（Google）與社群網站龍頭臉書（facebook），去年吸納全球廣告總費用的1/5，佔比是5年前的2倍，增長速度驚人。

有委員建議，因應數位匯流，「廣電三法」修法時也應將臉書、YouTube、Google等境外公司或愛奇藝等OTT業者納管，雖25日委員會沒有討論，不過，翁柏宗說，這部分也不排除列為優先修法條文。