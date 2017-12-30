「不應該是我」獲行政院文化獎 吳念真捐百萬獎金助弱勢

2017-12-30 13:53 中央社 台北30日電



有「台灣最會說故事的歐吉桑」之稱的導演吳念真，以一部「人間條件一」，感動台灣無數戲迷，他一直希望該劇能走入廣場或廟口演出。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 長年從事電影和戲劇編導，被稱為台灣最會說故事的人吳念真，獲行政院文化獎後謙稱「不應該是我」，得知有獎金100萬元，慨然決定捐給快樂學習協會和紙風車劇團。

吳念真表示，昨天接獲文化部長鄭麗君電話通知獲獎，還特地上網去查歷屆得獎人，加上知道今年另一位獲獎人是前輩畫家謝里法後，感覺心虛。

雖得過金馬、金鐘、金曲和金鼎等不同領域獎項，對於行政院文化獎落在自己頭上，仍感意外。他接著說：「得知有獎金100萬元，就想說可給快樂學習協會和紙風車各50萬。」

吳念真參與發起紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程，近年還推動「快樂學習協會」，提供弱勢小朋友免費課後輔導，持續推廣偏鄉教育及文化。

1952年出生現今新北市瑞芳區，本名吳文欽的吳念真曾任職中影擔任編審工作，共同推動台灣新浪潮電影運動，5次獲金馬獎最佳劇本獎（含原著及改編），重要作品如「老莫的第二個春天」、「父子關係」、「無言的山丘」等，是台灣新電影代表性人物。

後來擔任電影導演，執導的「多桑」獲得多項國際影展獎項，包括1994年新加坡影展、希臘鐵撒隆尼卡影展、義大利都靈影展等。

個人獲6座金馬獎，擁有編導、演員、作家多重身分，吳念真受訪表示，他最喜歡的仍是文字工作，因「只要對自己負責」。

不過因事務多，原訂出版的新書一延再延，「新書談食物在一個人生命歷程中的記憶，需改寫以前的專欄文章，但是心情、情緒不在那裡，一直沒動手。」吳念真說。

吳念真2001年起跨足舞台劇，以「人間條件」為名，至今發展了6部作品。2017年12月推「人間條件 I」免費野台的演出計畫，首演12月9日從高雄出發，2018年3月將到台中、台南，5月到桃園、台北和屏東演出，持續募款中。

文化部新聞稿指出，「人間條件」系列1至6部成為票房歷久不衰的國民舞臺劇，擴展劇場文化社會影響力。吳念真近年推動的快樂學習協會，造福偏鄉兒童，在個人創作之外，透過社會關懷更擴展了藝術文化的社會價值。